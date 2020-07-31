Новые машины скорой помощи для здравоохранения Коми

12 реанимобилей получены республикой в результате выстроенного сотрудничества с федеральным центром. Машины уже поступили в регион и скоро будут переданы в медицинские учреждения. Исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба выразил благодарность правительству России за поддержку.

В ситуации, когда медицинские учреждения понесли потери от оптимизации, помощь, выделяемая правительством страны, просто необходима.

– Хочу поблагодарить Михаила Владимировича Мишустина за внимание к Республике Коми. Только что мы получили от правительства России средства на выплаты медикам и развитие детских поликлиник, и вот – новые меры поддержки нашему здравоохранению. 12 реанимобилей уже пришли в республику, а скоро придут еще 28 машин скорой помощи класса В для работы бригад врачебной и фельдшерской помощи, – сообщил Владимир Уйба.

Автомобили направят в те медицинские учреждения республики, где они особенно необходимы в соответствии с профилем работы. В частности, больше трети от поступивших реанимобилей будут переданы Территориальному центру медицины катастроф.

– Машины класса С предназначены для реанимационных бригад и оснащены всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Это такой госпиталь на колесах: пациент получает высококвалифицированную помощь в момент госпитализации, что повышает шансы на спасение жизни, – пояснил Владимир Уйба.

В числе оборудования в реанимобилях установлены современные дефибрилляторы-мониторы. Такой прибор может не только запустить сердце разрядом электричества, но и поддерживать его ритм в режиме стимулятора. Есть в реанимобилях аппараты ИВЛ и наборы для кислородной терапии, которые так необходимы для спасения тяжелых реанимационных больных.

Каждый автомобиль оснащен независимым отопителем медицинского салона, приточно-вытяжной вентиляцией и умывальником с подачей воды. Работа реанимационных бригад, выезжающих на самые тяжелые случаи, где необходимы специальные знания и навыки, в такой машине будет проходить в комфортных условиях, сообщила пресс-служба минздрава региона.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru