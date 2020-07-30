В доме печника Захара собрались герои Ивана Куратова

На малой родине основоположника коми литературы Ивана Куратова – в сысольском селе Куратово (до 1940 года оно называлось Кебра) тридцать пять лет назад открылся музей литературных героев поэта. К сожалению, родовой дом Куратовых в селе не сохранился. Но рядом с тем местом, где он стоял, установили памятный знак и возвели здание музея, который назвали «Кöч Закар керка» («Дом печника Захара»).

В музее собраны книги с произведениями Ивана Куратова, материалы исследователей, а также предметы крестьянского быта и орудия труда. В одной из комнат даже создана обстановка предполагаемого рабочего кабинета поэта. Правда, все представленные в ней вещи, включая лежащие на столе старинные очки, не принадлежали лично поэту.

Музей литературных героев Ивана Куратова «Кöч Закар керка» был официально открыт 28 июля 1985 года. Прежде он работал на общественных началах, а сейчас является филиалом Музея истории и культуры Сысольского района. В 2009 году в музее провели масштабную реконструкцию, в результате которой был создан комплекс музея-усадьбы с подворьем, баней, амбаром, сценой под открытым небом.

На входе гостей музея встречают «хозяева» дома – деревянные скульптуры Захара и Марины. Основой создания экспозиции послужило стихотворение Ивана Куратова «У Захара», где описывается дом печника Захара, к которому приходят в гости четырнадцать его односельчан – каждый со своим ремеслом и характером: охотник, плотник, знахарь, церковный служка, рыбак и другие. Экспозиции отображают жизнь и быт жителей южной части республики, разнообразие видов их деятельности.

Всех гостей Захара можно увидеть в первом зале «Литературная гостиная». Иван Куратов мастерски изобразил каждого героя стихотворения, с любовью и добрым юмором описал их занятия и подметил главное в характере. Тонкий юмор поэта уловил художник Аркадий Мошев и создал иллюстрации, на которых изобразил каждого персонажа. Деревянные скульптуры литературных героев изготовил мастер-самоучка из Визинги Михаил Серенков.

Второй зал – кабинет поэта. Здесь находится мебель, которая принадлежала дальней родственнице Куратовых по материнской линии Марии Гориновой. На столе – очки, бумага, перо, чернильница, сундучок, настольная керосиновая лампа. Примерно в такой обстановке, за таким столом мог творить Иван Куратов. На стене у окна – копии фотографий представителей Куратовского рода.

На другой стене находится портрет Ивана Алексеевича (автор – народный художник России Станислав Торлопов). Вторая часть экспозиции – иллюстрации к стихотворению Куратова «Коми бал». Это совместная работа умельцев из Визинги Николая Брылякова (мастера по обработке дерева) и Маргариты Ермолиной (мастера по народной кукле).

Третий зал посвящен жизни и творчеству Куратова, а также куратоведам. Центральное место здесь занимает бюст поэта, выполненный Владиславом Мамченко. Во второй части экспозиции размещена информация об истории праздника поэзии и народного творчества в селе Куратово «Менам муза» («Моя муза»).

Четвертый зал – жилая комната крестьянской избы в том виде, какой она была во времена поэта. Здесь красный угол, иконы, печь, залавок – кухонный шкаф для посуды, полати, колыбель, ткацкий станок.

Пятый зал – сени. Здесь можно увидеть то, без чего не обходилась жизнь коми крестьянина. Это орудия труда охотника и рыболова, печника и плотника, орудия, необходимые при валянии шерсти, обработке земли, заготовке сена, а также предметы быта. Можно сказать, что это орудия труда литературных героев Куратова.

Как сообщили «Республике» в Музее истории и культуры Сысольского района, в год «Кöч Закар керка» посещает порядка тысячи гостей. На праздник «Менам муза» в селе собирается несколько тысяч человек. Только в этом году режим самоизоляции внес свои коррективы в работу сельского музея. Но после отмены карантина Дом печника Захара вновь будет рад принять гостей.

Артур АРТЕЕВ

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