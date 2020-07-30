Итоги работы в особом режиме

В первом полугодии 2020 года в Коми прокуроры выявили свыше шестнадцати тысяч нарушений закона, девять тысяч из них были связаны с нарушением прав граждан. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены более двух тысяч виновных, по материалам прокурорских проверок возбуждено 77 уголовных дел. Итоги работы прокуратуры в условиях пандемии обсуждались на заседании коллегии надзорного ведомства, которое состоялось 28 июля.

Дела с «ковидной» составляющей

В период эпидемии COVID-19 прокуроры Печоры, Воркуты и Усинска направили в органы следствия четыре постановления для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей предприятий, где используется труд вахтовиков. Напомним, в республике зафиксированы факты массовых заражений в местах проживания вахтовиков. Прокуроры пришли к выводу, что руководители некоторых промышленных предприятий, где трудятся приезжие, не обеспечили соблюдение требований по противодействию распространению коронавирусной инфекции, что повлекло заражение значительного числа граждан.

Прокурор республики Николай Егоров отметил, что в первом полугодии в связи со сложившейся обстановкой прокуроры в целом уделяли особое внимание вопросам обеспечения охраны здоровья и медицинского обслуживания граждан, защиты их трудовых прав. В частности, для мониторинга ситуации, связанной с осуществлением выплат медикам, прокуратура организовала горячую линию, в ходе которой принято 95 обращений медработников из семнадцати учреждений здравоохранения. По итогам проведенных по ним проверок установлены нарушения при начислении выплат, факты отсутствия локальных правовых актов, регламентирующих сроки и размер выплат стимулирующего характера.

Также сотрудники прокуратуры выявляли причины и условия, которые могли дестабилизировать общественно-политическую обстановку, в том числе путем распространения недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции. Роскомнадзор по требованиям прокуратуры заблокировал три материала, содержавших такую информацию.

При этом прокурор подчеркнул, что проведенная «антикоронавирусная» работа не снизила эффективность деятельности на других направлениях прокурорского надзора.

С основным докладом об итогах работы прокуратуры за первые шесть месяцев этого года выступил первый заместитель прокурора Коми Михаил Нестеров. Он рассказал о мерах, принятых для устранения нарушений в сфере оплаты труда. В том числе скрытая задолженность по зарплате была выявлена при анализе уплаты налога на доходы физических лиц. По результатам проверок 127 предприятий, имеющих задолженность по НДФЛ, выявлено свыше 300 нарушений трудового законодательства, возбуждено 36 дел об административном правонарушении. Всего прокурорами в сфере оплаты труда выявлено свыше 1600 нарушений закона, в суды предъявлено 986 исков, по материалам прокурорских проверок возбуждено 10 уголовных дел, 91 лицо привлечено к административной и 42 – к дисциплинарной ответственности. Средствами прокурорского надзора удалось добиться выплаты заработной платы 1200 работникам на сумму свыше 130 миллионов рублей.

В то же время сохраняется задолженность по оплате труда в АО «Интауголь». Предприятие с 2018 года не осуществляет деятельность, не имеет доходов, фонд оплаты труда составляет более шести миллионов рублей ежемесячно.

Но, по данным, озвученным Михаилом Нестеровым, вне поля зрения прокуроров некоторых городов и районов остались вопросы неформальной занятости населения. Так, по состоянию на 1 января 2020 года количество официально зарегистрированных в Коми безработных составляло чуть более шести тысяч человек (1,4 процента от экономически активного населения республики), а к 1 июля возросло в три раза – почти до 19 тысяч (4,4 процента от экономически активного населения). Причем из числа безработных граждане, которые действительно потеряли работу, составили только 24 процента. Из этого напрашивается предположение, что немалое количество граждан, числящихся безработными, работают без официального оформления трудовых отношений.

Только прокуроры Сыктывкара, Воркуты, Усинска, Эжвинского района Сыктывкара и печорский межрайонный прокурор выявляли нарушения, связанные с выполнением гражданами работ без оформления трудового договора либо с его подменой договором гражданско-правового характера. По результатам актов прокурорского реагирования с гражданами оформлялись трудовые отношения.

Михаил Нестеров сообщил, что во втором полугодии прокурорам надлежит провести анализ состояния законности в сфере занятости населения, по результатам которого организовать проведение проверок, направленных на легализацию трудовых отношений.

Тяжелая доля ЖКХ

Под пристальным вниманием прокуроров остаются вопросы законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Острую негативную реакцию жителей Коми в большинстве случаев вызывают корректировки сумм оплаты за коммунальные услуги прошедшего периода. Обычно в платежных квитанциях появляются дополнительные суммы, которые значительно отягощают и без того нелегкое бремя оплаты коммунальных услуг. Например, в этом году в ходе прокурорской проверки в Усинске установлены грубейшие нарушения законодательства о теплоснабжении, повлекшие необоснованный рост предъявленных к оплате сумм корректировки. В результате прокурорского реагирования и рассмотрения восьми представлений, внесенных в ресурсоснабжающие и управляющие компании, восстановлены права жителей более чем 80 многоквартирных домов (девять тысяч жилых помещений). Общая сумма перерасчета в пользу граждан составила свыше 20 миллионов рублей.

Михаил Нестеров напомнил, что особо острой проблемой для Коми является задолженность за потребляемые ресурсы. Размер задолженности к настоящему времени по всем потребителям республики равен 8,8 миллиарда рублей.

В структуре задолженности преобладают долги жителей, задолжавших 5,9 миллиарда рублей. На долги бюджетной сферы приходится полмиллиарда, долги управляющих компаний и ТСЖ составляют 1,1 миллиарда рублей.

Наибольшие потери приходятся на оплату за самый востребованный ресурс – тепло, которое остается неоплаченным на сумму 5,5 миллиарда рублей.

Краж больше, коррупции меньше

В первом полугодии 2020 года уровень преступности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на два процента. В Коми зарегистрировано 8,5 тысячи преступлений. Уровень преступности в Коми один из самых высоких в Северо-Западном федеральном округе. Если в среднем по СЗФО на 100 тысяч населения приходится 688,5 преступления, в России этот показатель составляет 688,8 преступления, то в Коми – 1038,4 преступления на 100 тысяч населения. Михаил Нестеров отметил, что в регионе существенно выросло число тяжких и особо тяжких преступлений.

Рост преступности произошел за счет увеличения числа краж (с 544 фактов за аналогичный период 2019 года до 1176 преступлений в 2020 году). На 40 процентов выросло число фактов сбыта наркотических средств.

Значительная часть преступлений совершается с использованием информационно-коммуникационных технологий. Число таких преступлений выросло на 37 процентов и составляет в общей структуре преступности более четверти. Но раскрывается в Коми меньше девяти процентов таких преступлений. По оценке прокуратуры, столь негативные статистические данные свидетельствуют о системных недостатках как в работе сотрудников органов расследования, так и в деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность при расследовании и раскрытии преступлений указанной категории. В мае проведено координационное совещание руководителей правоохранительных органов, в ходе которого выработаны меры по исправлению сложившейся ситуации.

По-прежнему остро в республике стоит проблема «пьяной» преступности. Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, превышающий 44 процента, один из самых высоких в России. В ряде районов «пьяные» преступления составляют до двух третей от всего зарегистрированного криминала. Например, в Прилузском районе этот показатель составляет 67 процентов, в Койгородском – 63 процента. Прокурорам этих районов поручено разобраться в причинах низкой эффективности противодействия преступности и оценить роль правоохранительных органов и органов местного самоуправления в этой работе.

Число выявленных преступлений коррупционной направленности в целом снизилось более чем на 30 процентов (до 86 фактов), а количество преступлений, связанных с дачей и получением взятки, – на 46 процентов. В целом в сфере противодействия коррупции прокурорами выявлено свыше 800 нарушений закона, принесено 119 протестов, внесено 125 представлений, предъявлено 39 исков. По результатам рассмотрения актов реагирования 162 лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 24 – к административной. Одним из значимых результатов работы по противодействию коррупции Михаил Нестеров назвал возврат в собственность республики акций птицефабрики «Зеленецкая» стоимостью более 2,4 миллиарда рублей.

Планы на будущее

Исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба поблагодарил сотрудников прокуратуры за их вклад в обеспечение соблюдения законности в республике, профессионализм и самоотдачу.

По мнению руководителя региона, принципиально важным направлением деятельности прокуратуры совместно с органами исполнительной власти остается выявление и пресечение нарушений законности в сфере строительства. В республике продолжается работа по восстановлению прав обманутых дольщиков. В этом году по материалам прокуратуры Сыктывкара возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной фирмы ООО «Вега», который израсходовал средства 122 участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством многоквартирного жилого дома. Владимир Уйба призвал принять исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных прав дольщиков.

Руководитель региона отметил принципиальную позицию прокуратуры по такому важному вопросу, как соблюдение законности при начислении жителям Коми платы за ЖКУ, и попросил держать это направление работы на постоянном контроле.

Также Владимир Уйба призвал применять самые строгие меры воздействия к организациям, руководители которые задерживают выплату зарплаты, социальных пособий или пытаются уклониться от уплаты налогов и выплат в государственные фонды.

Владимир Уйба подчеркнул, что для республики не перестает быть актуальным вопрос загрязнения окружающей среды, в том числе нефтью и нефтепродуктами, и призвал приложить все усилия для охраны хрупкой природы Севера.

Еще одна важная общая задача прокуратуры и органов власти, о которой напомнил руководитель региона, – сделать все необходимое для обеспечения законности и правопорядка, соблюдения всех норм выборного законодательства в период избирательной кампании и в день голосования.

Главный федеральный инспектор по республике Михаил Тырин напомнил о том, что на особом контроле должны оставаться вопросы незаконной миграции и противодействия экстремизму и терроризму:

– Необходимо жестко и оперативно реагировать на все попытки разжигания межнациональной и межрелигиозной вражды, на любые призывы к противоправным действиям, насилию и массовым беспорядкам. Надо внимательно отслеживать все аспекты антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест массового пребывания людей.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева рассказала о совместной работе прокуратуры и парламента региона, отметив, что направлена она на обеспечение соблюдения законности, повышение уровня эффективности республиканской власти, создание комфортных условий для жизни в Коми.

Людмила ВЛАСОВА

Фото БНК