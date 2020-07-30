Проезд для беременных женщин

За шесть месяцев текущего года республика компенсировала расходы на проезд в медучреждения 375 беременным женщинам из труднодоступных местностей. Эта мера поддержки будущих мам включена в перечень мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми напомнили, что беременные женщины, проживающие в труднодоступных местностях Коми, могут воспользоваться правом на возмещение проездных расходов в государственные учреждения здравоохранения республики, которые оказывают медицинскую помощь в период беременности и родов. Законодательством такими учреждениями определены Коми республиканский перинатальный центр, Кардиологический диспансер, а также Ухтинский межтерриториальный родильный дом и Городская поликлиника Ухты.

«Расходы за проезд возмещаются в обе стороны — в медорганизацию и обратно, при этом число поездок не ограничено. Право на возмещение проездных расходов сохраняется в течение года с даты выдачи документа о прохождении консультации или родоразрешения. По данным на 1 июля этой мерой соцподдержки воспользовались 375 женщин. Из бюджета Коми на эти цели было направлено более одного миллиона рублей», – пояснили в Минтруде Коми.

В ведомстве также уточнили, что проездные расходы в медучреждение и обратно возмещаются в соответствии с категорией проезда: автомобильным, железнодорожным или речным транспортом. Траты на авиаперелет компенсируются по стоимости эконом класса женщинам из Вуктыла, Усть-Цилемского и Ижемского районов и только в период распутицы. С 2020 года предусмотрен также механизм возмещения расходов (в фиксированных размерах), если женщина добирается в медорганизацию и обратно личным или наемным транспортом.

* К труднодоступным местностям Республики Коми относятся пять районов: Вуктыл, Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Печорский районы.