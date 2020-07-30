Нефтяники «Роснефти» подарили детворе «Цветы счастья»

Львиный зев, петунии, ромашки, бархатцы и лобелии: уютный скверик возле отделения реабилитации (центр «Берегиня») вновь запестрел яркими цветами, высаженными юными посетителями отделения и их родителями, а также молодыми специалистами «РН – Северная нефть».

Экологическая акция «Цветы счастья», которую ежегодно проводят сотрудники дочернего общества «Роснефти» вместе с посетителями отделения реабилитации, стала доброй традицией. Ее с нетерпением ждут детвора и взрослые, ведь создание рукотворной красоты, общение, участие в добром деле дарят массу положительных эмоций, а они обладают поистине целебным эффектом.

– Благодаря акции «Цветы счастья» наши подопечные лучше социализируются, – отметила заведующая отделением реабилитации Светлана Гончарук. – Ребята приобретают полезные навыки, общаются с друзьями, учатся трудиться в коллективе. Высадка растений и дальнейший уход за ними прививает эстетический вкус, дает основы экологической культуры, помогает детям знакомиться с окружающим миром. В этом году, чтобы разжечь в ребятах дополнительный интерес, включили в программу мероприятия спортивные эстафеты, а после работы, полюбовавшись результатами, отправились пить чай. Огромное спасибо нашим добрым друзьям – сотрудникам «РН – Северная нефть» за помощь в проведении акции и участие в жизни нашего отделения.

Приступая к работе, молодые специалисты предприятия Екатерина Филипеня и Валерия Меризонцева рассказали ребятам, что за цветы украсят их «деревенский дворик», показали, как правильно вынимать рассаду из контейнеров, копать лунку, погружать растения в землю, поливать и укреплять росток. Всего через пару часов скверик отделения реабилитации превратился в настоящее произведение ландшафтного искусства.

– Мы в акции участвуем каждый год, – рассказали Тимофей Жданов и его мама Николина, – впечатления всегда самые лучшие, впрочем, как и от других мероприятий, в которых принимают участие специалисты «РН – Северная нефть». Тим – большой поклонник «Северной нефти» уже много лет, коллекционирует сувениры с символикой «Роснефти», сегодня его сокровищница пополнилась новыми экспонатами, что тоже очень приятно. Большое спасибо организаторам акции за полученные эмоции.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»

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