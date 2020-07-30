На благоустройство Усинска выделено 43 миллиона рублей

26 июля в традиционном видеообращении к жителям республики и.о. главы Коми Владимир Уйба рассказал, какие работы по формированию комфортной городской среды будут проведены нынешним летом в Усинске.

На благоустройство города нефтяников выделено более 43 миллионов рублей. Это средства федерального, регионального и местного бюджетов. На выделенные деньги ремонтируют дворы, асфальтируют проезды, обустраивают тротуары, парковки, устанавливают лавочки и малые архитектурные формы.

Кроме того, до конца года в Усинске будут благоустроены четыре общественных пространства, в том числе территория памятника «Три поколения» и сквер «Рябиновый сад», причем благоустройством сквера займется местный подрядчик, что по нынешним временам является большой редкостью.

Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» приведут в порядок дворы по улицам Парковая, 3, Нефтяников, 42 и 40/1. Общая стоимость этих работ – 14 миллионов рублей.

Благоустраивается и территория возле городского бассейна по улице Мира, а к осени обновят территорию детской спортплощадки по улице Ленина.

Параллельно администрация городского округа собирает заявки от граждан для участия в республиканском проекте «Народный бюджет», планируемых к реализации на 2021 год. Конкурсная комиссия решила поддержать все поступившие в администрацию Усинска проекты. Из 14 проектов – три в сфере АПК, два – в сфере культуры, один – в сфере физкультуры и спорта, но больше всего – восемь – в сфере благоустройства. Речь идет не только об Усинске, но и селах и поселках муниципалитета. Например, администрация поселка Парма подала заявку на установку в этом населенном пункте мусорных площадок под сбор ТКО, а власти поселка Усть-Уса – заявки на ремонт местной улично-дорожной сети и обустройство площадки для мини-футбола и беговой дорожки в деревне Новикбож.

Преображение населенных пунктов происходит и через муниципальные программы. В частности, мэрия Усинска сообщила, что за счет средств администрации городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» в селе Колва обновлены крыльцо и центральная дверь местного дома культуры.

Галина ВЛАДИС

Фото twitter.com