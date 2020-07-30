Поддержка в учебе – уверенность в деле

В Ухтинском государственном техническом университете завершился учебный год, а магистры и бакалавры защитили свои выпускные работы – впервые в истории вуза в онлайн-формате. Большинство выпускников уже твердо знают, куда они пойдут работать, успели хорошо зарекомендовать себя во время участия в научно-технической конференции молодежи в ноябре 2019 года. Все студенты, обучающиеся по целевым договорам АО «Транснефть-Север», – 18 человек – уже распределены на работу в структурные подразделения предприятия.

Для АО «Транснефть-Север» УГТУ – основной партнер по подготовке кадров, из 2800 работников предприятия более 600 являются выпускниками этого вуза. В целом же в организациях системы «Транснефть» трудится более двух тысяч специалистов, получивших образование в Ухтинском университете.

Нефтетранспортное предприятие принимает активное участие в жизни вуза, ведь от этого зависит подготовка его будущих специалистов: одно дело, когда на работу приходит выпускник, знающий о задачах, которые ему придется решать, лишь теоретически, так что его еще придется учить, и совсем другое, когда это молодой профессионал с практическими навыками, грамотным подходом к делу, рационализаторскими идеями, основанными на реальных потребностях предприятия, на которое он пришел. А для того, чтобы молодые специалисты были именно такими, АО «Транснефть-Север» помогает им буквально с первых дней учебы в университете.

Первое, что может сделать предприятие, задача которого «вырастить» в стенах вуза будущего работника, – создать хорошие условия для обучения студентов. АО «Транснефть-Север» – один из первых партнеров УГТУ, который начал вкладывать средства в развитие аудиторно-лабораторного комплекса. Сегодня у предприятия 17 именных аудиторий и лабораторий в УГТУ. Примером качественного переоснащения и реконструкции можно привести работы, проведенные при поддержке предприятия на кафедре промышленной безопасности и охраны окружающей среды. В 2019 году здесь капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием учебную аудиторию и лабораторию «Охрана труда», а в январе 2020 года АО «Транснефть-Север» открыло именную лабораторию «Промышленная безопасность». На реализацию данных проектов компания выделила более 8 миллионов рублей.

– Совместно с преподавателями кафедры мы подобрали для обучения студентов именно то оборудование, которое применяется непосредственно на производстве, – говорит заместитель главного инженера – начальник управления безопасности труда и производственного контроля предприятия Ольга Новикова. – Молодой специалист придет к нам уже с необходимым в работе багажом практических навыков.

Важное направление в стратегическом партнерстве АО «Транснефть-Север» и УГТУ – организация научно-технических конференций, научно-исследова-тельских и опытно-конструкторских работ, проведение экскурсий, лекций ведущих специалистов предприятия в УГТУ. Ежегодно, начиная с 2015 года, проходит защита дипломных проектов студентов с участием представителей нефтетранспортного предприятия. В этом учебном году из-за санитарно-эпидемиологических ограничений в стране защита дипломов проходила в нестандартном формате – онлайн. Свои работы, посвященные решению конкретных задач по повышению эффективности работы объектов нефтетранспортной отрасли, представили шесть выпускников университета, завершившие обучение по программе бакалавриата, и два выпускника магистратуры.

По окончании вуза самые активные и перспективные выпускники устраиваются на работу на объекты предприятия. Есть среди них и такие, кто настроен на работу в АО «Транснефть-Север» с самого начала учебы – в УГТУ ведется подготовка специалистов для организаций системы «Транснефть» на условиях целевого обучения. Студенту-целевику гарантируется прохождение производственной и преддипломной практик, специалисты предприятия консультируют его по вопросам подготовки курсовых и дипломных работ. При условии хорошей успеваемости целевик получает социальную выплату, а по окончании учебы он в течение трех месяцев устраивается на работу на предприятие. Каждый год ведущие специалисты и руководители АО «Транснефть-Север» встречаются со студентами-целевиками, рассказывают им о кадровой политике, перспективах трудоустройства, дают рекомендации относительно прохождения практики и выбора тем для дипломных работ. Ежегодно 15 лучшим студентам УГТУ присуждается именная стипендия ПАО «Транснефть».

Работа по подготовке кадров для системы «Транснефть» начинается еще со школьной скамьи. В 2019 году в рамках программы развития школьного образования ПАО «Транснефть» при поддержке АО «Транснефть-Север» выполнило капитальные ремонты и оснащение современным лабораторным и демонстрационным оборудованием, интерактивными мультимедийными системами классов точных наук семи школ регионов присутствия предприятия. На эти цели предприятие направило более 42,2 миллиона рублей. В Республике Коми такие работы выполнены в кабинетах химии, физики и математики средней школы №4 Усинска, Лицея №1 Ухты, средней общеобразовательной школы поселка Синдор Княжпогостского района и Микуньской средней школы №2.

Цель корпоративной программы – создание условий для качественной реализации учебного процесса и освоения учащимися точных дисциплин в малых городах и селах России, подготовка кадрового резерва – будущих студентов технических вузов и ссузов.

Предприятие ведет активную профориентационную работу в этих школах, работники отдела кадров общества берут на заметку наиболее способных и мотивированных учеников и сопровождают их обучение в школе с последующим обучением в УГТУ.

– Мы нуждаемся в молодых, перспективных специалистах и поэтому делаем ставку на целевой набор, который позволяет в итоге выпустить квалифицированные кадры, адаптированные для работы на нашем предприятии. В АО «Транснефть-Север» эффективно работает программа кадрового резерва, направленная на планирование профессиональной карьеры молодых специалистов, раскрытие и развитие их потенциала и обеспечение организации квалифицированными руководящими работниками за счет собственных ресурсов, – отмечает начальник отдела кадров АО «Транснефть-Север» Светлана Гибадуллина.

В июне в УГТУ стартовала очередная приемная кампания. И многие из нынешних абитуриентов, получив через четыре года дипломы, пойдут с ними на работу к нефтепроводчикам. Предприятие получит новые кадры от университета, который является их надежным партнером.

Анна АЯНОВА

Фото предоставлено АО «Транснефть-Север»

Ректор УГТУ профессор Руслан Агиней:

– Первое в своей истории полномасштабное соглашение о сотрудничестве наш вуз заключил именно с компанией «Транснефть» – в 2001 году. Но история партнерских отношений между УГТУ и АО «Транснефть-Север» началась задолго до этого: нефтетранспортное предприятие и нефтегазовый вуз, действующие в одном регионе, должны стать партнерами по определению.

Предприятие делает все возможное, чтобы подготовка его кадрового резерва была качественной и отвечала требованиям современного динамично развивающегося производства. Наше сотрудничество очень многогранно. Оно включает стажировки сотрудников и преподавателей УГТУ на объектах компании, гранты предприятия для поддержки научных исследований, подготовку совместных монографий, учебных пособий и многое другое.

Невозможно переоценить роль компании в развитии лабораторной базы университета, одна из именных аудиторий «Транснефти» в УГТУ отмечена знаком победителя конкурса «100 лучших товаров России». Огромное внимание компания уделяет социокультурной деятельности университета, неизменно оказывает поддержку нашим масштабным социальным проектам.

Мы сердечно благодарим руководство и коллектив АО «Транснефть-Север» за прочность, системность и плодотворность наших партнерских отношений и рассматриваем сотрудничество с предприятием как стратегическое преимущество нашего университета.

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