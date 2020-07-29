Города VS районы: определены самые интернет-активные жители

Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск и Сосногорск вошли пятерку самых интернет-активных городов Республики Коми. Здесь пользователи скачивают около одного миллиона гигабайт трафика в месяц. Среди городов лидирует столица края, а среди муниципалитетов — Усть-Куломский район. Такими данными поделились в МегаФоне.

В Сыктывкаре активнее всего качают в районе гостиницы «Сыктывкар», торгового центра «Июнь», микрорайонах Дырнос и Эжва. Для выхода в интернет жители выбирают скоростную сеть 4G: так, объем трафика в LTE уже в 5 раз больше, чем в 3G.

В Ухте самый большой объем интернета зафиксирован в районе Ухтинского государственного технического университета и улиц Геологов-Молодежная. В Воркуте максимальный трафик скачивается в районе улиц Ленина-Мира и Центральной площади, а в Усинске — около историко-краеведческого музея.

Среди муниципальных районов пальму первенства удерживает Усть-Куломский район, вплотную к нему приблизились Княжпогостский и Сосногорский. В среднем жители районов Республики Коми скачивают 2 гигабайта в месяц, но есть и рекордсмены. В поселке Югыдъяг Усть-Куломского района на одного абонента приходится 14 гигов интернета или 15 часов просмотра видеороликов на YouTube ежемесячно.

«Наши абоненты с каждым годом все активнее пользуются мобильным интернетом, и с переходом на удаленную работу нагрузка на сеть выросла. Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных, мы анализировали потребление услуг в режиме онлайн и точечно вводили базовые станции. Нам это удалось – недавно эксперты Ookla, изучив замеры реальных пользователей глобальной сети, признали наш интернет самым быстрым», — подчеркнули в МегаФоне.