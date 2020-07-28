Летчик «дальнего действия» Гога Агамиров

В послевоенные годы Герой Советского Союза служил в Воркуте

В российский Год памяти и славы «Республика» продолжает цикл статей о наших земляках – героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны. Большинство героев цикла родились и выросли в Коми крае. Но к числу героев-земляков относятся и те, кто только некоторое время жил и работал в республике. Один из них – летчик Гога Агамиров. Армянин, уроженец столицы Чечни, до и после войны он работал в разных городах страны. С 1964 по 1972 год был командиром полка и начальником Воркутинского гарнизона.

Последние годы жизни герой провел в Воронеже. Гогу Агамирова своим героем по праву считают не только в Коми, но и в Армении, Чечне, Воронеже, Новосибирске и еще в ряде городов страны. Удивительно, что сохранилось мало сведений о его жизни. И даже снимок бравого полковника Военно-воздушных сил во всем интернете нашелся только один.

Родился Гога (в некоторых документах его имя пишут как Георгий) Агамиров 18 августа 1916 года в городе Грозный Терской области Российской империи (ныне столица Чеченской Республики) в семье рабочего-армянина. Окончил девять классов школы и затем работал слесарем в организации «Грознефть». Мог бы стать нефтяником, но выбрал профессию летчика.

В 1937 году окончил третью Объединенную школу пилотов и авиатехников Гражданского воздушного флота СССР в городе Балашове Саратовской области, работал пилотом гражданской авиации. Был пилотом Новосибирского отряда Западно-Сибирского Управления гражданской авиации. Призван в Красную армию Грозненским райвоенкоматом в 1939 году. За год до начала войны вступил в ряды ВКП(б)/КПСС (был коммунистом до 1991 года). Это все, что известно о довоенной жизни героя.

В Грозном с конца позапрошлого века и вплоть до развала СССР была очень сильная и многочисленная армянская диаспора. Это люди разных профессий и сословий – педагоги, ремесленники, купцы и нефтяники. В Грозном были армянские кварталы, школа, библиотека, церковь и театр.

В июне 1942 года Гога Агамиров стал командиром отряда авиационного полка Особой западной группы при первой воздушной армии (Западный фронт), принимал участие в боевых действиях. Некоторое время – до октября 1942 года – был инструктором 74-й отдельной учебной эскадрильи.

Бомбил военные объекты в глубоком тылу противника, доставлял боеприпасы, продовольствие и специальные грузы партизанам. С октября 1942 года – пилот 1-й транспортно-бомбардировочной эскадрильи 1-го отдельного авиационного полка ГВФ. Действуя в интересах штаба партизанского движения Западного фронта, эскадрилья обеспечивала связь партизан с большой землей. Пилот Агамиров совершил на самолете Р-5 69 боевых вылетов со сбросом грузов и посадками на партизанские аэродромы.

Авиация дальнего действия ВС СССР – род сил авиации в военно-воздушных силах Вооруженных сил СССР. Первые боевые вылеты экипажи Дальнебомбардировочной авиации выполнили 22 июня 1941 года. На 23 июня «дальние бомберы» совместно с морской авиацией РККФ бомбили Данциг, Кенигсберг, Варшаву, Краков, Бухарест. В ночь с 10 на 11 августа того же года бомбардировщики морской авиации Краснознаменного Балтийского флота и 81-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ДБА ГК нанесли авиаудар по Берлину. Авиация дальнего действия (АДД) пришла на смену ДБА в марте 1942 года. АДД выполняла задачи стратегического значения: нанесение бомбовых ударов по административно-политическим и военным объектам глубокого тыла противника; нарушение транспортного сообщения противника; уничтожение складов в ближнем тылу; бомбардировка противника на линии фронта для обеспечения стратегических операций. Кроме того, АДД широко использовалась для обеспечения партизанского движения, как на оккупированной территории СССР, так и в Югославии, Чехословакии и Польше, и выполнения специальных заданий, куда входили доставка в любую точку глубокого тыла противника (даже под Берлин) разведчиков, разведывательных и разведывательно-диверсионных групп, оказание помощи движению Сопротивления в оккупированной Европе. В АДД 273 человека стали Героями Советского Союза, шестеро удостоились высшей награды дважды.

21 октября 1942 года по заданию командующего Западным фронтом вылетел на поиски партизанской бригады генерал-лейтенанта Ивнева. Эта бригада не имела связи с командованием фронта. В исключительно сложных метеоусловиях лейтенант Агамиров разыскал партизанскую бригаду и обеспечил ее радиосвязью. За этот подвиг награжден первой наградой – орденом Красного Знамени.

В июле 1943 года, за короткое время освоив самолет Б-25, был зачислен в 22-й гвардейский авиаполк дальнего действия и начал боевые вылеты. На бомбардировщике выполнял задания по бомбардировке железнодорожных узлов и промышленных центров противника. Мастерство летчика быстро росло, и уже с сентября 1943 года экипажу Агамирова стали поручать задания по подсвечиванию цели бомбометания.

В 1943 году совершил несколько вылетов на уничтожение артиллерийских батарей большой мощности противника под Ленинградом. Участвовал в битве за Днепр, срывая переброску вражеских подкреплений по железной дороге. В феврале 1944 года выполнил несколько боевых вылетов на бомбардировку объектов в Хельсинки.

С марта по июнь 1944 года действовал в составе отдельной авиагруппы для связи с частями Народно-освободительной армии Югославии. Совершил 44 боевых вылета в Югославию, из них восемнадцать – ведущим группы. Доставил югославским войскам более двадцати тонн грузов и сорок офицеров. Специальная группа действовала с аэродрома Киева.

С июня 1944 года – командир эскадрильи 337-го авиационного полка (5-я гвардейская авиационная дивизия, 4-й гвардейский авиационный корпус, авиация дальнего действия). Командуя этой эскадрильей, капитан Гога Агамиров к октябрю 1944 года произвел 218 успешных боевых вылетов, из них 76 (54 ночью) – в составе ГВФ и 142 (все ночью) – в составе авиации дальнего действия.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Агамирову Гоге Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Также был награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями, в том числе «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За оборону Ленинграда» и одной иностранной наградой – югославским орденом Партизанской Звезды 1-й степени.

После войны летчик продолжал службу в ВВС СССР. В период с 1953 по 1957 год командовал 840-м тяжелым бомбардировочным авиационным полком, базировавшимся вблизи города Сольцы Новгородской области. В 1957 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Военно-воздушной академии. С 1964 года проходил службу в Воркуте, где был командиром части №45134, начальником Воркутинского гарнизона.

В 1972 году полковник Гога Агамиров вышел в запас и уехал в Воронеж, где умер в 1997 году. В 2002 году в Воронеже на доме, в котором он жил в 1973-1997 годах, установлена мемориальная доска. 8 мая 2010 года в Грозном открыт мемориальный комплекс «Аллея Славы», где установлены барельеф и памятная доска в честь Героя Советского Союза Гоги Агамирова.

Артур АРТЕЕВ

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