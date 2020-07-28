Монди СЛПК завершил модернизацию ТЭЦ

Автор: Редактор 28.07.2020

Стратегический инвестиционный проект по модернизации ТЭЦ стоимостью около 135 миллионов евро реализовал Монди СЛПК. Капиталовложения позволят Группе Mondi внести ощутимый вклад в защиту окружающей среды, сократив выбросы парниковых газов.

Монди СЛПК, часть Группы Mondi, мирового лидера в области производства упаковочных и бумажных материалов, успешно завершил важный этап модернизации теплоэлектроцентрали, включающий установку нового корьевого котла, паровой турбины и модернизацию распределительной сети. Акт готовности к вводу в эксплуатацию нового корьевого котла утвержден при участии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Инвестиционный проект позволит Монди СЛПК значительно улучшить свои экологические показатели, что соответствует стремлению Группы Mondi к низкоуглеродной экономике и сокращению экологического следа. Объем выбросов CO2 на предприятии сократится более чем на 200 000 тонн в год, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 на четыре процента для всех предприятий Группы Mondi. Это является важным вкладом в защиту окружающей среды для компании, работающей над достижением своих научно обоснованных целей по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году.

– ТЭЦ – ключевой объект в инфраструктуре нашего комбината. Также она обеспечивает около 20 процентов от потребности Республики Коми в электроэнергии и является единственным источником тепла и горячей воды для жителей Эжвинского района Сыктывкара, где проживают 60 тысяч человек. Благодаря значительным инвестициям и работе высокопрофессиональной команды мы установили самое современное и эффективное оборудование, которое обеспечит стабильную и безопасную генерацию тепловой и электрической энергии, а также снизит общую экологическую нагрузку комбината, – рассказал генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер.

На старте проекта основным фондам ТЭЦ предприятия исполнилось 50 лет – первые энергомощности запущены в 1966 году. Затем ТЭЦ расширялась параллельно с технологическими мощностями предприятия. В 2010 году в результате проекта STEP введен в действие новый содорегенерационный котел. Позже было принято решение о модернизации всей теплоэлектроцентрали.

Работы велись на непрерывно действующем предприятии и требовали опыта, ресурсов и максимально четкой координации со всеми участниками как внутри Группы Mondi, так и с заинтересованными сторонами. В пиковые этапы общее количество специалистов вовлеченных подрядных организаций достигало 1100 человек.

В ходе проекта построен целый комплекс объектов:

  • Новый корьевой котел от компании Valmet, заменивший три старых корьевых котла. В качестве основного топлива используются кородревесные остатки и обезвоженный осадок сточных вод. Природный газ необходим только при запуске котла в работу и в качестве резервного топлива. Установка котла позволит увеличить выработку «зеленой» энергии и наращивать переработку кородревесных остатков с учетом роста объемов производства, в то же время снижая выбросы углекислого газа.
  • Новая турбина, преобразующая пар, вырабатываемый котлом, в электричество.
  • Главное распределительное устройство.
  • Трансформатор, изготовленный ООО «Сименс Трансформаторы» по специальному заказу комбината.
  • Установка подготовки питательной воды.
  • Склад кородревесных остатков.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции официальная церемония открытия модернизированной электростанции перенесена на вторую половину 2020 года.

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