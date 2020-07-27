Коммунальная инфраструктура Воркуты требует модернизации

Владимир Уйба и Андрей Вагнер обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества между правительством Коми и компанией «Т Плюс». Рабочая встреча исполняющего обязанности главы Коми и генерального директора ПАО «Т Плюс» состоялась 24 июля в Сыктывкаре с участием представителей правительства республики и компании, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Участники встречи обсудили вопросы топливообеспечения источников тепловой и электрической энергии в Воркуте и Инте, подготовки к отопительному зимнему периоду 2020-2021 годов, обеспечения его безаварийного прохождения.

Достигнуты договоренности о совместной проработке вариантов заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунального назначения города Воркуты, которое позволит модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры заполярного города и тем самым обеспечить ее надежное функционирование.

В ходе встречи было поддержано предложение о подготовке ходатайства в адрес правительства России с просьбой рассмотреть возможность выделения на условиях софинансирования средств федерального бюджета на мероприятия, направленные на развитие жилищно-коммунальной отрасли Республики Коми, в частности ее арктических территорий.

Участники встречи также подчеркнули, что вопросы газификации объектов теплоэнергетики имеют большое значение для Республики Коми, поскольку от этого зависит надежность их функционирования.

По итогам встречи достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы, которая займется вопросами реализации мероприятий по повышению надежности Воркутинского и Интинского энергоузлов.

Андрей Вагнер и Владимир Уйба обсудили и другие аспекты взаимодействия в рамках исполнения соглашения о сотрудничестве между энергетической компанией и правительством региона, заключенного в 2016 году.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru