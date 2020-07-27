Пулеметчик Николай Кочанов

Автор: Редактор 27.07.2020

Во время Великой Отечественной войны большим тиражом был напечатан плакат «Спасибо за жизнь, солдат!». На нем бравый защитник отечества позирует около пулемета. Но мало кто знает, что этот солдат – уроженец усть-куломского села Носим Николай Кочанов.

В сентябре 1974 года газета «Комсомольская правда» напечатала этот снимок с подписью: «Лицо солдата. Имени его мы не знаем. У него 900 тысяч имен – 900 тысяч таких, как он, носили на гимнастерке орден Славы». Но нашелся автор снимка – военный фотограф Александр Дитлов. Он и назвал имя человека с фотографии.

Николай Михайлович Кочанов родился 9 мая 1909 года. Война застала его в Севастополе, где он проходил кадровую службу на флоте. Он попал в 22-ю Черноморскую бригаду, которая с боями шла вдоль фронта на север, на помощь Москве. Моряки-черноморцы стали бойцами стрелковой дивизии. По другим данным, на войне с 6 августа 1941 года. Воевал на Калининском, Западном и 3-м Белорусском фронте.

26 и 27 июня 1944 года в боях у деревни Зарудница под Витебском, будучи в составе 2-го гвардейского Ярцевского мотоциклетного полка и выполняя команду по уничтожению группировки немцев, своим расчетом из танкового пулемета Николай Кочанов уничтожил четыре группы фашистов в количестве семидесяти пяти человек и подбил одну автомашину противника. За свои подвиги гвардии старшина Николай Кочанов 19 июля 1944 года удостоен правительственной награды – ордена Славы III степени.

У Николая Кочанова было несколько ранений. В августе 1941 года получил ранение под Москвой, после лечения продолжил бить фашистов, 10 мая 1943 года был ранен в боях за город Ярцев, 4 октября 1943 года – под Оршей. После войны Кочанов был капитаном на пароходе – плавал по Оби.

Артур АРТЕЕВ

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