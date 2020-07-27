Между травмой и «само пройдет»

Врачи посоветовали, как защитить детей от увечий

Вопросы профилактики детского травматизма обсуждались в ходе прямой линии, состоявшейся на днях в Общественной приемной главы Коми. Впрочем, первой темой, которую предложили обсудить врачи, стала профилактика распространения коронавирусной инфекции. По мнению медиков, с наступлением удивительно теплой погоды многие жители республики отказались от соблюдения мер безопасности, и решение это может привести к заражению, поскольку, вопреки распространившемуся мифу, высокая температура воздуха не спасает от коронавируса.

По мнению врачей, даже если вирусу в жару под прямыми лучами солнца «неуютно» на улице, то в закрытых помещениях – магазинах, аптеках, рабочих офисах – условия не изменились. Комфортно COVID-19 «чувствует» себя и в переполненных автобусах, где большинство пассажиров находятся без масок и перчаток.

Президент Коми республиканской ассоциации врачей Вячеслав Сварич отметил, что одно из самых опасных мест с точки зрения угрозы заражения коронавирусом – это подъезд, где в замкнутом пространстве надолго остаются микрочастицы, которые может выделить больной. Но именно в подъезде люди теряют бдительность, потому что считают, что они уже «дома», в безопасности. Серьезную угрозу представляет и лифт, где сохраняется инфекция, однако об этом жильцы многоквартирных домов «забывают». Медики убеждены, что на данный момент сохраняется необходимость использовать средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

При этом врачи отметили неожиданное положительное следствие самоизоляции, введенной для предотвращения распространения коронавируса: в Коми снизилось количество травмированных детей, уменьшилось также число детей, рожденных недоношенными. По предположению медиков, это произошло благодаря тому, что несовершеннолетние находились под присмотром родителей, а не искали приключений на улице. Беременным женщинам самоизоляция тоже пошла на пользу: они спокойно проводили время дома, не подвергая себя нагрузкам и стрессам.

Впрочем, как показывает практика, дети могут отыскать опасность даже дома. При этом врачи уверены, что большую часть травм дети получают из-за недосмотра родителей. Самое частое объяснение взрослых: «Да я только на минутку отвернулся, а он…» А ребенок за эту «минутку» может натворить очень много – например, проглотить опасный предмет.

Как сообщил Вячеслав Сварич, в среднем за полгода около 30 детей поступают в больницу с инородными телами в желудочно-кишечном тракте. Маленькие дети глотают монеты, небольшие игрушки, кнопки, иголки. Хотя встречаются и пациенты подросткового возраста. Инородные тела часто застревают в физиологических изгибах пищевода, образуются пролежни. Особенно опасны электрические батарейки, которые могут вызвать поражение пищевода. В случае если ребенок проглотил батарейку, ее необходимо экстренно удалять.

Еще одна «домашняя» опасность – прижигающие жидкости, самая распространенная из которых – 70-процентная уксусная кислота. Она разъедает пищевод, на месте поражения впоследствии возникают грубые рубцы. Еще опаснее уксуса известный препарат для чистки канализационных труб. Случайный глоток этой жидкости, совершенно не предназначенной для употребления внутрь, порой заканчивается удалением пищевода.

В этом году уменьшилось количество случайных отравлений детей лекарственными препаратами. Малыши нередко тянут в рот яркие разноцветные таблетки, опрометчиво оставленные взрослыми в свободном доступе. У маленького ребенка сильнодействующий препарат может вызвать серьезные отравления. В этом году зафиксированы два тяжелых отравления у детей, в 2019 году их было пять, в 2018-м – шестнадцать. Медики считают, что положительную роль сыграли профилактические беседы с родителями, материалы, размещаемые в средствах массовой информации.

Врачи еще раз подчеркнули, что защитить детей от домашних опасностей довольно просто, для этого даже не потребуется серьезных материальных затрат – достаточно убрать опасные предметы, жидкости и лекарства в запирающиеся ящики или поставить их повыше, куда ребенок не сможет дотянуться.

Отдельная тема – падение детей из окон. Несколько таких случаев происходит каждый год, фиксируются и смертельные. Причина одна – маленькие дети остаются без присмотра взрослых. Трагедии избежать довольно легко: установить на окна специальную защиту и убрать подальше от окна предметы, по которым малыш может вскарабкаться на подоконник.

Во время прямой линии речь шла и о гибели детей на воде. Задача взрослых в первую очередь объяснить несовершеннолетним, что нельзя купаться в местах, где купание запрещено. На берегу водоема дети не должны находиться без присмотра.

По статистике, меньше стало детей, поступающих в больницы с тяжелыми автодорожными травмами. В этом врачи видят заслугу взрослых. Благодаря мерам, которые уже много лет принимают все субъекты профилактики, жители Коми поняли, что необходимо пристегивать детей в автомобиле, использовать детские удерживающие устройства, соблюдать скоростной режим.

Зато год от года не уменьшается число детей, получающих травмы во время катания на велосипеде, квадроцикле или мотоцикле. Чаще всего выясняется, что несовершеннолетние отправились в путь без шлемов, нарушив правила, выехали из двора на дорогу с оживленным автомобильным движением. И здесь медики усматривают вину взрослых, которые не объяснили детям необходимость использовать шлемы и соблюдать правила дорожного движения.

Жительница Сыктывкара, дозвонившаяся на прямую линию, спросила, какую опасность для здоровья представляет борщевик, поскольку в средствах массовой информации много данных о вреде этого растения, но в чем он состоит, непонятно.

Участники прямой линии предположили, что подробно вред борщевика не описывается, потому что о нем вроде бы известно подавляющему числу жителей Коми. Но для тех, кто все же не знает, чем опасен жгучий сорняк, Вячеслав Сварич провел небольшой ликбез. Если капли сока борщевика попадают на кожу человека, под воздействием солнечного света возникает фотореакция, которая приводит к серьезному химическому ожогу. Если в рану попадет инфекция, возможны серьезные последствия, лечить пациента придется в стационаре. Поэтому в случае попадания сока борщевика на кожу необходимо смыть едкую жидкость водой, укрыть пораженную поверхность от прямых солнечных лучей (если есть возможность, забинтовать) и обратиться в ближайший медпункт.

Прозвучал и вопрос о «границе», которая проходит между серьезной травмой, требующей врачебной помощи, и повреждением из разряда «само пройдет». Участвовавшие в прямой линии врачи заверили, что такой границы нет, а точнее, даже квалифицированный врач не всегда способен «на глаз» точно определить серьезность травмы. Поэтому действовать надо исходя из худших предположений.

Внештатный детский специалист-реаниматолог министерства здравоохранения Олег Комлев привел два примера: в одном случае взрослые перестраховались, в другом – понадеялись на авось.

В первом случае ребенок выпил жидкость для розжига мангала. Родители привезли его в стационар, маленького пациента госпитализировали, врачи наблюдали за ним всю ночь. Утром отдали живого и здорового ребенка родителям.

Во втором случае бабушка заподозрила, что внук проглотил одну из таблеток, которые она принимает для снижения давления. Женщина вызвала скорую помощь. Но когда медики приехали, заявила, что ошиблась, все таблетки на месте. Врачи уехали. Той же ночью ребенок умер.

Участники прямой линии были единодушны: если взрослые не уследили за ребенком и его здоровью причинен вред, лучше «перестраховаться» и вызвать скорую помощь или самостоятельно доставить пострадавшего в приемный покой детской больницы.

Людмила ВЛАСОВА

Фото общественной приемной главы Коми