В плену COVID-19

Врач рассказал о личном опыте борьбы с инфекцией

Главный врач Усинской ЦРБ Максим Чуркин перенес коронавирусную инфекцию. О своем личном опыте он рассказал на странице больницы в соцсетях.

Врач отметил, что написать этот пост его подвигли результаты интернет-опроса жителей Усинска: 62,6 процента опрошенных заявили, что совсем не боятся коронавируса или совсем немного его опасаются. Только 14 процентов признали, что боятся инфекции сильно или очень сильно. Такие результаты шокировали медика, и он решил поведать, как протекает болезнь.

– Я даже сначала не понял, что заболел. Просто появилось сильное чувство усталости, при этом не было озноба, кашля, болей в горле, насморка, потери запахов и других симптомов ОРВИ или ковида. Я подумал, что просто накопилась усталость, прилег отдохнуть, но это не помогло. Только на следующее утро, когда поднялась температура, я убедился, что заболел, и это ковид, – рассказал Максим Чуркин.

В первую неделю болезнь протекала легко – температура не поднималась выше 37,5, был нечастый кашель, и все. Максим Чуркин вызвал врача, начал положенное лечение. Ему казалось, что за три-пять дней его организм справится с инфекцией. Но на шестой день болезни пациенту поставили диагноз: двусторонняя пневмония.

– Через несколько дней после госпитализации меня с другими пациентами увезли в Республиканскую инфекционную больницу. Поначалу я отказывался от перевода, но теперь понимаю, что мой врач был прав: на следующий день после госпитализации в Сыктывкар наступило ухудшение состояния. Развернулся так называемый цитокиновый шторм, который и бывает причиной критических процессов у пациентов. Если в двух словах описать состояние больного с ковидной пневмонией: ты чувствуешь себя так, как будто тебя сдавил удав – температура и интоксикация постоянные, и лишь немного снижаются после жаропонижающих. Мучительный кашель – любая попытка заговорить, глубоко вдохнуть, даже зевнуть заканчивается приступом кашля. Дни проходят как будто в полузабытьи, – пояснил Максим Чуркин.

Улучшение наступило только в конце третьей недели болезни. Врач отметил, что из-за болезни четыре недели были практически вычеркнуты из жизни.

– Я никого не призываю бояться вируса до паники. Да, в большинстве случаев инфекция протекает легко. Но 90 процентов ковидных пневмоний проявляются тяжелыми или среднетяжелыми формами. И ни у кого нет гарантии, что заболевание не разовьется в форме пневмонии, а не просто ОРВИ. Ни для кого из вас, дорогие земляки, я не хотел бы повторения того «ковидного пути», который довелось пройти самому. Поэтому считаю, что соблюдение мер безопасности является актуальным по настоящее время. Еще нет оснований расслабляться. Носите маски, обрабатывайте руки, избегайте неоправданных контактов с другими людьми, при появлении признаков ОРВИ не ходите на работу, вызывайте врача на дом. Берегите себя и близких. И пусть вас не коснется коварная болезнь, – обратился к жителям республики Максим Чуркин.

Подготовила Людмила ВЛАСОВА

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