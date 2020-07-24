Визит в Княжпогостский район

23 июля исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба совершил рабочую поездку в Княжпогостский район. Руководитель республики побывал в активно развивающемся крестьянско-фермерском хозяйстве, на станции водоочистки в Емве, посетил социокультурный центр в селе Шошка и Княжпогостскую ЦРБ, сообщает пресс-служба главы региона.

Поездка началась с визита в фермерское хозяйство Алмазана Междунова. Предприниматель держит 205 голов крупного рогатого скота, овец, лошадей, кур, цесарок. Сейчас завершает строительство новой фермы на 100 голов крупного рогатого скота. Ее открытие планируется осенью этого года. На строительство объекта фермер получил субсидию минсельхоза республики в размере порядка 7 миллионов рублей.

Общая стоимость проекта – 15,5 миллиона рублей. Оставшаяся часть – это заемные и собственные средства предприятия. Открытие фермы позволит увеличить объемы производства мясной и молочной продукции, которую планируют поставлять жителям Княжпогостского района, Ухты и Сыктывкара.

В этом году Алмазан Юсиф оглы Междунов реализует еще один проект в сфере агропромышленного комплекса. Ему выделены средства на приобретение оборудования для убойной площадки: 800 тысяч рублей из бюджета республики и 150 тысяч – из муниципального бюджета. Также фермер строит цех по переработке молока. Планирует выпускать творог, сметану, сливки и сыр.

Другим объектом посещения руководителя республики стали водоочистные сооружения в Емве. Станция водоочистки принадлежит АО «Княжпогостская теплоэнергетическая компания».

Существующей установке более 30 лет. Оборудование водоочистки устарело, его износ составляет 100 процентов. Стоимость капитального ремонта практически равнозначна новому строительству. Станция не обеспечивает качество подаваемой населению воды. Показатели мутности и цветности не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам СанПиН.

Сегодня услугой «водоснабжение» от централизованной сети пользуются 10 тысяч человек, 18 социальных объектов. Строительство новых водоочистных сооружений позволит увеличить число потребителей до 14 тысяч человек.

Владимир Уйба поручил МинЖКХ Республики Коми совместно с администрацией Княжпогостского района провести работу по определению наиболее приемлемых технических решений по очистке питьевой воды для последующего проектирования и строительства объекта водоочистки в Емве.

Также Владимир Уйба оценил, в каких условиях оказывается медпомощь жителям Княжпогостского района. Об этом он рассказал в своем традиционном видеообращении 23 июля.

Руководитель региона посетил центральную районную больницу и дал несколько поручений: профинансировать ремонт кровли, поставить в больницу ИВЛ и скорую, а также благоустроить территорию.

Вопрос об обеспечении диагностическим оборудованием Княжпогостской центральной районной больницы остро встал в 2017 году. Тогда руководство больницы попросило правительство Коми помочь с приобретением аппарата УЗИ, маммографа и флюорографа.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru