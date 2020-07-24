На главном стадионе устанавливают мачты освещения

Масштабные работы по реконструкции республиканского стадиона в Сыктывкаре идут полным ходом. На запасном поле уже устанавливают мачты освещения. О работах на объекте, который должен быть сдан «под ключ» к началу чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году, журналистам рассказали представители профильных министерств и главной подрядной организации.

Одну мачту освещения к приезду журналистов строители уже успели установить. Вторая ожидала своей очереди. Установка этой 50-метровой конструкции – процесс очень трудоемкий. Сначала краном ее поднимают и ставят в вертикальное положение, а потом вручную «сажают» в пазы. Со стороны кажется, что это не сложнее, чем в любом конструкторе: вот-вот мачта встанет в нужное место, и все, но на деле процесс затягивается надолго. Строители бегают туда-сюда, долго советуются с крановщиком, машина меняет положение: то подъезжает, то отъезжает. Однако в итоге все заканчивается благополучно, и очередная мачта занимает свое законное место.

Общаясь с представителями СМИ, начальник отдела спортсооружений, госзаказа и инвестпроектов минспорта Коми Александр Грищук сообщил, что совещания по вопросам подготовки к чемпионату мира по бенди проходят ежедневно:

– Обсуждаем мероприятия по встрече команд, обеспечению безопасности, оргвопросы, связанные с разработкой символики соревнований. Обсуждаем, какие будут дополнительные культурные мероприятия для иностранных команд. Составы участников до конца не утверждены, расписание матчей также на стадии проектирования.

Журналист «Республики» поинтересовался, что будет со зданием, которое в 2016 году начали строить впритык к стадиону на улице Куратова. Землю гор-администрация продала частному лицу, планировалось возвести торговый центр. Однако после очередного экономического кризиса стройка «заморозилась». Сейчас там остались только сваи, и образовалась огромная лужа.

Александр Грищук отметил, что специально к масштабному спортивному событию было бы уместнее построить на том месте двухуровневую автостоянку. Но пока продолжается спор за земельный участок с его законным владельцем.

– Принимать меры надо. Обсуждаем варианты, как можно это неприятное пятно замаскировать, облагородить. Ведем активно переговоры с администрацией Сыктывкара, с представителями минстроя и дорожного хозяйства. Пока однозначного решения нет. Нужно засыпать песком хотя бы и, возможно, на арматуру установить элементы декора, – рассказал Александр Грищук.

Представитель сербской компании, которая выиграла аукцион на строительно-монтажные работы, Драган Буквич заверил, что все работы идут по графику:

– На данный момент мы выдерживаем сроки – сдача объекта запланирована на 29 января 2021 года. Объем работ большой, многое является уникальным. Например, поле запасного стадиона будет предназначено для проведения как футбольных, так и хоккейных матчей. Это большая редкость не просто для России, а вообще для всего мира. Зимой поле будет замораживаться под хоккей, а летом размораживаться, на нем будет появляться искусственная трава.

Ярослав СЕВРУК

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