Тайна заполярного рассвета

Воркута закалила характер следователя

25 июля свой профессиональный праздник отмечают следователи России. Накануне этого дня о своей работе рассказал один из лучших работников следственного управления СК России по Коми – руководитель следственного отдела по Сосногорску Сергей Ермолаев. По итогам 2019 года он признан лучшим руководителем следственного отдела в Коми. Сергей Ермолаев уверен, что добиться профессиональных успехов ему помог опыт, приобретенный в Воркуте. Заполярный город буквально закалил характер следователя.

В заполярный город молодой следователь из Мордовии вместе с супругой приехал в 2007 году – как раз в тот год при прокуратуре России был создан следственный комитет. К тому моменту у Сергея Ермолаева уже был опыт работы – два года после окончания университета трудился следователем районной прокуратуры в Мордовии. В Воркуте молодого специалиста назначили на должность следователя по особо важным делам.

Первое расследованное им в Заполярье уголовное дело было, может, не самым важным с точки зрения защиты интересов общества, но очень сложным в плане сбора доказательств, а также крайне объемным, поскольку преступления совершали все работавшие на тот момент инспекторы воркутинского отдела Рыбнадзора. Они массово составляли фиктивные протоколы о совершении административного правонарушения – незаконного лова рыбы. При этом нарушителем мог стать практически любой воркутинец – даже если он ни разу в жизни не бывал на рыбалке. Инспекторы заносили фамилию, имя и отчество какого-нибудь жителя Воркуты в протокол, подделывали его подпись и даже сами оплачивали за «нарушителя» штраф. Таким образом сотрудники Рыбнадзора имитировали активную работу по выявлению нарушителей не выходя из кабинета. За впечатляющие показатели работы они получали премии. Такой «стиль работы» правоохранители квалифицировали как служебный подлог и превышение должностных полномочий. Суд счел доказательства, собранные следствием, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Правда, наказанием для фальсификаторов из Рыбнадзора стали штрафы и условное лишение свободы.

Сейчас Сергей Ермолаев с юмором вспоминает первые дни работы в Воркуте. Пришлись они на конец декабря 2007 года. В это темное время года почти по всей стране уходить на работу затемно и затемно возвращаться – норма. Вот и новый воркутинский следователь уходил из дома рано, возвращался поздно, в какой-то момент буквально ощутил, что просто «света белого» не видит – и не только в рабочие будни, но и в выходные.

Приезжему в Заполярье очень не хватало солнечного света. Конечно, он слышал о полярной ночи, но даже не представлял, как морально непросто с непривычки будет жить в круглосуточной темноте. Как-то даже не выдержал, поинтересовался у коллег, когда же наступит рассвет. Ответили ему строками известной песни: «…рассвет наступит летом, а зимой рассвета в тундре за полярным кругом нет».

Немногие знают, что популярная у северян песня «про чукчу» на самом деле называется «Песенка о терпении». А терпение – это одно из главных качеств настоящего следователя. Сергей Ермолаев не только «перетерпел» долгую воркутинскую полярную ночь и дождался удивительного полярного лета, но и всем сердцем полюбил и суровую северную природу, и кажущийся поначалу неприветливым заполярный город, и воркутинцев – людей с особым характером, сформировавшимся под влиянием особых условий жизни.

Немало терпения потребовалось молодому следователю и при расследовании уголовного дела, вызвавшего резонанс не только в Воркуте, но и по всей республике. В статусе обвиняемого оказался начальник воргашорского отдела милиции УВД Воркуты. Он крышевал двоих граждан, которые организовали в поселке незаконный прием лома черного и цветного металла.

По роду деятельности милиционер должен был бы привлечь «бизнесменов» к ответственности за незаконное предпринимательство. Но страж порядка не только «не замечал» нарушений закона, но и предупреждал приемщиков лома о предстоящих проверках, а также принимал меры для устранения конкурентов в бизнесе. За такие услуги предприниматели давали милиционеру деньги. По данным следствия, с апреля 2006 года по май 2008 года за незаконные действия в пользу правонарушителей, а также оказание общего покровительства и попустительства начальник поселкового отдела милиции получил 119 тысяч рублей. Весной 2008 года сотрудники регионального управления ФСБ и МВД Коми задержали милиционера при получении денег. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

По утверждению Сергея Ермолаева, расследование уголовного дела в отношении милиционера ничем не отличалось от расследования других уголовных дел. Собеседник «Республики» уверен, что для следователя не должны иметь значение ни профессия, ни социальный статус, ни личностные качества обвиняемого. Задача следователя – собрать доказательства вины или установить, что их недостаточно. В случае с воргашорским милиционером доказательств хватало, суд приговорил бывшего начальника поселкового отдела милиции к четырем годам лишения свободы. После отбытия наказания он три года не имел права занимать должности в правоохранительных органах.

Но все же и следователю не чужды человеческие эмоции. Сергей Ермолаев не скрывает, что к одной из обвиняемых испытывал жалость. Воркутинка совершила так называемое бытовое убийство – в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков, ударила сожителя ножом в шею. Рана оказалась смертельной. Вроде бы и сочувствовать такой женщине сложно. Но во время расследования Сергей Ермолаев узнал непростую историю взаимоотношений этой пары: сожитель регулярно избивал спутницу жизни, она терпела. Вот и во время очередной пьянки «кухонный боксер» пустил в ход кулаки. Женщина, которая на тот момент ждала ребенка, не выдержала и схватила нож. Личное сочувствие не помешало Сергею Ермолаеву завершить расследование. Уголовное дело было направлено в суд, который приговорил убийцу к восьми годам лишения свободы.

В 2017 году Сергей Ермолаев был назначен на должность руководителя следственного отдела по Сосногорску. С назначением нового руководителя также обновился и следственный состав.

Сейчас Сергей Ермолаев не расследует уголовные дела, но ни одно из дел следователей следственного отдела по Сосногорску не проходит мимо руководителя. Он контролирует весь процесс с момента возбуждения уголовного дела до направления его в суд, вместе со следователем разрабатывает тактику и стратегию следствия. Даже сейчас в производстве следователей следственного отдела по Сосногорску есть уголовные дела, расследование по которым идет дольше, чем хотелось бы. По словам Сергея Ермолаева, связано это только с тем, что при расследовании уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям необходимо проведение экспертиз, что занимает немало времени. Но в данном случае, по мнению руководителя отдела, продление сроков следствия обосновано: результаты экспертиз могут стать основным доказательством вины или невиновности обвиняемого.

Сергей Ермолаев уверен, что для следователя нет «неподъемной» работы – конечно, если ответственно подходить к выполнению своих обязанностей.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из личного архива Сергея Ермолаева