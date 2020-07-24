Валерий Марков покинет Совет Федерации

После сентябрьских выборов верхнюю палату российского парламента покинут не менее пяти членов Совета Федерации, в том числе сенатор от Коми Валерий Марков. Об этом сообщило РБК.

«Да, это так. Я не буду больше избираться. Я осознаю довольно четко, что нужно остановиться, чтобы продолжали другие», – подтвердил свое решение РБК Валерий Марков.

11 июля Валерию Маркову исполнилось 73 года, он один из самых возрастных членов Совета Федерации.

Помимо сенатора от Коми, по данным РБК, Совфед покинут представитель Севастополя Валерий Куликов, Алексей Кондратьев от Тамбовской области, Алексей Александров от Калужской области и Франц Клинцевич от Смоленской области.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»