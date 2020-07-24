Дополнительные средства на выплаты медикам

Исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба добился значительного увеличения из федерального бюджета компенсаций медикам республики. На эти цели региону дополнительно перечислено более 91,7 миллиона рублей. Об этом в среду в своем очередном обращении к жителям республики сообщил и.о. главы Коми Владимир Уйба.

Средства предназначены на обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным сотрудникам, работающим с больными коронавирусом.

Также республика вошла в число 12 регионов России, которым будут выделены средства на развитие материально-технической базы детских поликлиник. Бюджетные ассигнования доведены до Министерства здравоохранения РК 23 июля. До 31 июля средства планируется перечислить на лицевые счета медицинских организаций республики.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru