Проект минтруда региона выиграл многомиллионный грант

Комплекс мер «Успешная семья», разработанный Минтрудом Республики Коми совместно с Региональным центром развития социальных технологий, вошел в число 20 победителей конкурса инновационных социальных программ в области поддержки семей с детьми в трудной жизненной ситуации. Конкурс проектов проводил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Грантовая помощь фонда «Успешной семье» составит около 17,6 миллиона рублей.

Как сообщили в минтруде разработчики проекта, он направлен на сокращение бедности семей с детьми и будет реализован в 2020-2021 годах.

В рамках «Успешной семьи» предусмотрено оказание профессиональной помощи малоимущим семьям с детьми. В числе приоритетных направлений – заключение с семьями – участниками проекта социальных контрактов и предоставление им социальных услуг с использованием семейно ориентированных технологий.

– К примеру, в рамках «Успешной семьи» планируется внедрить технологию наставничества: с семьями, которые заключат социальный контракт на развитие собственного дела, будут делиться своим опытом добровольцы из числа предпринимателей. Кроме этого, специалисты помогут родителям найти подходящую работу с дальнейшим трудоустройством, окажут содействие в прохождении обучения или переобучения по востребованным на рынке труда профессиям. Предусмотрены также мероприятия, которые позволят снизить влияние бедности семьи на самореализацию ребенка. Это и подготовка к самостоятельной жизни, и обучение финансовой грамотности, и развитие в плане трудового воспитания. Вместе с тем будет создана единая система информирования таких семей о возможности получения государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, – рассказали в минтруде.

Там также добавили, что благодаря реализации комплекса мер «Успешная семья» более полутора тысяч семей с детьми в Коми улучшат свое материальное положение. Кроме того, в рамках проекта около 50 руководителей и специалистов организаций из различных ведомств и учреждений, которые занимаются предоставлением мер социальной поддержки семьям с детьми, пройдут подготовку у квалифицированных тренеров на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В фонде отметили, что бедность – самая настоящая «трудная жизненная ситуация» для любой семьи, особенно многодетной или воспитывающей детей с особенностями развития: «Во многом нехватка средств становится причиной распада семьи и последующего социального сиротства. Она толкает подростков на противоправные действия, а самое главное – лишает их будущего. У них не заложен прочный фундамент для жизни, поэтому, вырастая, они так и остаются малообеспеченными».

Системный подход, который предусмотрен комплексом мер «Успешная семья» по оказанию помощи семьям в преодолении бедности, заслужил высокую оценку экспертов и финансовую поддержку на воплощение инициативы в жизнь. Как отметили в региональном минтруде, работа по снижению уровня бедности полностью соответствует национальным целям и служит решению задач, поставленных президентом России на ближайшие годы.

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru