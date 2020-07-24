«Мечте» – 55 лет

Детскому лагерю «Мечта» в Коми исполнилось 55 лет. В июле 1965 года в местечке Кэччойяг Сыктывдинского района Коми АССР был построен детский оздоровительный лагерь «Мечта Ильича» для детей работников объединения «Комитяжстрой».

В советское время здесь существовала пионерская дружина, в нее входило 22 отряда. Сейчас единственным напоминаем пионерского прошлого является бюст Володи Ульянова, который до сих пор украшает территорию лагеря.

Лагерь был рассчитан на 670 человек. Ежегодно за три летние смены отдыхало более двух тысяч детей строителей. После перестройки лагерь «Мечта Ильича» стал просто «Мечтой». В 2003 году ДОЛ был передан Республиканскому центру детско-юношеского спорта и туризма.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com/mechta_rkomi