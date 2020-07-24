Сыктывкарские артисты в «Большом балете»

Артисты Государственного театра оперы и балета Республики Коми Анастасия Лебедик и Ринат Бикмухаметов участвуют в проекте «Большой балет». Это первое участие солистов балетной труппы театра в масштабном российском проекте на телеканале «Россия – Культура». Съемки стартовали 15 июля. Как отмечают сами танцовщики, для них это первый подобный опыт, большая совместная работа.

Ринат и Анастасия быстро вошли в нужный ритм. В первый съемочный день они великолепно исполнили «Вальс» на музыку Морица Мошковского. Во второй день – адажио из балета Сергея Прокофьева «Золушка». А затем удивили жюри своими сольными выступлениями. Так, Анастасия Лебедик выступила в непривычном амплуа – в роли цыганки. Балерина поразила членов жюри тем, как творчески она подошла к созданию своего образа.

Стартовал проект в 2012 году, нынешний «Большой балет» – четвертый. Репетиции проходят в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а съемки программы – в павильонах Мосфильма. На телеканале «Россия – Культура» передачи выйдут осенью.

Как сообщили «Республике» в театре оперы и балета, участию в проекте предшествовала подготовка артистов под руководством главного балетмейстера театра, заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной, которая считает участие в проекте важным опытом для наших артистов.

В «Большом балете» три номинации: «Лучший дуэт», «Лучшая балерина» и «Лучший танцовщик». Конкурировать с Анастасией и Ринатом будут представители семи ведущих балетных трупп страны.

Ведущие четвертого сезона проекта «Большой балет» – звезды мировой величины: прима-балерина Большого театра, этуаль (высший статус артиста балета) балетной труппы Миланского театра «Ла Скала», народная артистка России Светлана Захарова и оперный певец, народный артист Республики Башкортостан, народный артист Республики Татарстан Ильдар Абдразаков. В составе жюри – известные танцовщики Диана Вишнева, Алексей Мирошниченко, Денис Матвиенко и Фарух Рузиматов.

«Большой балет» – первый и единственный в истории отечественного телевидения балетный конкурс, аналогов которому нет за рубежом. Телепроект открывает новые имена в балетном искусстве, молодых звезд балета, представляющих ведущие театры страны. В работе над проектом принимают участие талантливые режиссеры, сценографы, художники и операторы. Итогом их совместной деятельности становятся оригинальные визуальные решения балетных номеров проекта. Создатели программы используют все возможности телевидения, чтобы показать балет с непривычных публике ракурсов.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлены театром оперы и балета Коми