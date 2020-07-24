Воркутинский музей обрел новое помещение

К столетию Коми Воркутинский краеведческий музей подготовит три новые экспозиции. Будут открыты зал истории заполярного города, а также экспозиции «Освоение Печорского угольного бассейна» и «Арктика и человек. Экология и природа».

Как сообщает пресс-служба воркутинской администрации, музей после восьми лет переездов получил помещения в здании бывшей Детской школы искусств. Сейчас здесь идет ремонт и обустраивается зал истории Воркуты. Его готовят совместно с Государственным музеем истории ГУЛАГа и откроют к осени этого года. В августе 2021 года будут открыты еще две постоянные экспозиции, посвященные освоению Печорского угольного бассейна и экологии Арктики.

Музей основан в 1960 году, в его создании принимали участие 50 ведущих предприятий и организаций Воркуты. Первые экспозиции рассказывали о происхождении края, угольной отрасли, гражданском и промышленном строительстве, развитии науки, быта и культуры.

Но восемь лет назад учреждение осталось без постоянного помещения и без экспозиций, потому что здание, в котором располагался музей, выкупили частные лица. Научная работа не прекратилась, но выставки больше не устраивались. Лишь в филиале музея в поселке Воргашор работают две экспозиции: «Север: природа и человек» и «Одежда жителей Печорского края». В городском выставочном зале музей проводил около двадцати временных выставок в год. Также открывал их и в городских школах.

Фонды музея насчитывают более 83 тысяч единиц хранения. Среди них коллекция театральных афиш и программ 1940-1950 годов Воркутинского музыкально-драматического театра, подшивки газеты «Заполярная кочегарка» (1940-1950 годов), уникальные экспонаты по истории Воркутлага – шахматы, выполненные из хлебного мякиша, рукотворные поздравительные открытки, предметы лагерного быта. Хранятся этнографические коллекции, например, ненецкое жертвенное место с острова Вайгач, предметы быта коми и ненцев. Есть интересные объекты ископаемой флоры и фауны: часть черепа пещерного медведя, череп овцебыка, кости мамонта и кита.

В этом году Воркутинский музейно-выставочный центр присоединился к платформе «Артефакт» – гиду по музеям России. К каждому экспонату опубликована небольшая статья и созданы точки интереса, знакомящие с интересными фактами.

Артур АРТЕЕВ

Фото museumworkuta.ru