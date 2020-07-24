Птицефабрика «Зеленецкая» вернулась в собственность региона

Вступило в законную силу и исполнено решение Арбитражного суда Коми по иску прокурора республики об истребовании из незаконного владения ООО «Металлургическая лизинговая компания» ста процентов акций ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая» и о возврате их в государственную собственность региона.

Обращению в суд предшествовала проверка, проведенная региональной прокуратурой. В ходе нее установлено, что выбытие данного имущества стоимостью не менее 2,4 миллиарда рублей из государственной собственности Республики Коми организовано и обеспечено бывшими высокопоставленными чиновниками региона и иными лицами. В июне 2019 года они были осуждены Замоскворецким районным судом Москвы по «делу Гайзера» за совершение ряда преступлений, в том числе за особо крупное мошенничество, совершенное организованной группой.

Через уставные капиталы ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» и ООО «Агрохолдинг», которые контролировались и управлялись вышеуказанными гражданами, акции птицефабрики были внесены в качестве вклада в уставный капитал также контролируемого и управляемого ими ООО «Металлургическая лизинговая компания».

После того как чиновники и их сообщники незаконно завладели ста процентами акций предприятия, они получили возможность извлечения прямой финансовой выгоды от его работы. Размер дивидендов от деятельности предприятия, полученный с июля 2010 года по сентябрь 2015 года ООО «Металлургическая лизинговая компания», составил 1,45 миллиарда рублей.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Коми, Арбитражный суд РК удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и истребовал в государственную собственность Республики Коми 100-процентный пакет акций ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая». Во исполнение судебного решения фирма-регистратор осуществила регистрационные действия по зачислению ценных бумаг на лицевой счет Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото news.unipack.ru