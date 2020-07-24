Сентябрьский визит москвичей

Троюродная племянница известного коми композитора и музыковеда-фольклориста Прометея Чисталева московская художница Алевтина Стручкова представит выставку своих работ на родине своего знаменитого родственника.

В гастрольном туре ее будет сопровождать поэт и музыкант Юрий Северянин. Поездка планируется в сентябре и войдет в программу мероприятий в рамках подготовки к столетнему юбилею Прометея Чисталева и столетию Республики Коми. Тур станет продолжением совместных проектов между Москвой и Коми.

Творчество Алевтины Стручковой тесно связано с республикой, в ее семье всегда хранили воспоминания о Коми крае.

– Одной из ключевых площадок тура станет Дом-музей Прометея Чисталева в поселке Нювчим, – рассказал «Республике» директор Музея истории и культуры Сыктывдинского района имени Эмилии Налимовой Владимир Муравьев. – Здесь 17 сентября состоится открытие Межрегионального музыкального фестиваля «Времен связующая нить». Фестиваль был основан в 2006 году и несколько лет проводился при активной поддержке заслуженного работника культуры России, председателя Коми филиала Международного Шаляпинского общества Майи Бурлыкиной. В сентябре гостям дома-музея будет представлена новая выставка графических иллюстраций Алевтины Стручковой «Путешествие по реке Кокшеньге» и состоится акустический концерт московского поэта и композитора Юрия Северянина.

Алевтина Стручкова и Юрий Северянин также приглашают 16 сентября на творческую встречу, которая пройдет в Сыктывкаре в Национальной галерее Коми. А в октябре в одном из залов галереи откроется выставка Алевтины Стручковой «Шылад, кывбур, серпас/Музыка, слово, образ». 18 сентября Алевтина Стручкова и Юрий Северянин посетят старинное село Ыб и Ыбский историко-краеведческий музей.

Гастрольный тур пройдет при поддержке Землячества Коми, общественной организации «Парма» и Сыктывдинского музейного объединения.

Артур АРТЕЕВ

Фото vk.com