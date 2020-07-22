В Коми поступила крупная партия СИЗов

По состоянию на 22 июля в Коми лабораторно подтверждены 4866 случаев заражения COVID-19, за сутки добавилось 47 инфицированных, выздоровело в два раза больше – 97 человек.

Всего за время пандемии от инфекции излечились 2963 человека, у 1863 пациентов заболевание сейчас находится в активной фазе. Число жертв коронавируса не изменилось – 40 человек.

В Коми поступила крупная партия средств индивидуальной защиты для медработников – более двадцати тысяч защитных костюмов. Об этом во вторник сообщил исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба во время традиционного видеообращения к жителям республики. Как подчеркнул руководитель Коми, защитные костюмы получены в качестве помощи от АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», в ближайшее время ожидается поставка респираторов и процедурных халатов.

– Это очень важная и своевременная помощь, поскольку наши медицинские работники продолжают находиться на передовой, каждый день борются с COVID-19, спасают людей, подвергая при этом себя опасности. И средства индивидуальной защиты им крайне необходимы, – сказал Владимир Уйба.

Руководитель региона отметил и вклад местных изготовителей средств индивидуальной защиты. С начала пандемии в республике изготовлено свыше полутора миллионов защитных масок. Сейчас в Коми такую продукцию выпускают около полусотни организаций. Также в республике налажено производство одноразовых противоэпидемических комбинезонов, хирургических костюмов, халатов, бахил и защитных экранов для лица.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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