В большую жизнь – с красным дипломом

В 2020 году вузы и ссузы Республики Коми подготовили более 7 тысяч специалистов, из них почти 900 человек – краснодипломники.

Министерство образования, науки и молодежной политики РК представило рейтинг учебных заведений – лидеров по числу отличников.

СПО выпустили 4377 молодых профессионалов, из них 435 – отличники. В тройке лидеров среди ссузов – Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П. Морозова (39 отличников), Сыктывкарский колледж сервиса и связи (32), Коми республиканский агропромышленный техникум (31).

В вузах вручили 2949 дипломов, из которых 457 – красные. Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина окончили в этом году 1426 выпускников, из них 296 человек получили красные дипломы. 970 специалистов выпустил Ухтинский государственный технический университет, в том числе 122 краснодипломника. В Сыктывкарском лесном институте – 395 выпускников, из них 23 человека – отличники. Коми республиканская академия государственной службы и управления выпустила 158 специалистов, 13 получили дипломы с отличием.

Всего в 2020 году колледжи, техникумы и вузы Коми выпустили 7326 специалистов, в том числе 892 отличника.

Лина ПЕРОВА

Фото y-story.ru