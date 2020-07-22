Образование под новой крышей

В поселке Жешарт Усть-Вымского района в рамках проекта «Народный бюджет» ремонтируют кровлю Детской школы искусств.

Как написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» руководитель районной администрации Галина Плетцер, решение о ремонте принято на общем собрании жителей поселка. Будут произведены работы по замене обрешетки, покрытия кровли, устройство защитного ограждения и установка снегозадержателя, обработка деревянной конструкции огнезащитным составом, установка водостоков на общую сумму более одного миллиона рублей.

Кроме того, в Усть-Вымском районе сейчас завершается ремонт кровель в двух других образовательных учреждениях – в школе села Гам и детском саду села Айкино. На ремонт соответственно потрачено 2 миллиона и 4,5 миллиона рублей. Строители поменяли шифер на профнастил, поставили новую обрешетку, отремонтировали вентиляционные шахты. В скором времени в айкинском детском саду еще сделают навесы над пожарными выходами, также планируется обновление системы пожарной сигнализации. Работы ведутся по госпрограмме Республики Коми «Развитие образования».

Алла КЛИМЕНКОВА

Фото vk.com