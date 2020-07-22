«Унесенный» ливнем

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения моста на автомобильной дороге поселок Керки – поселок Том в Сосногорском районе. Чрезвычайное происшествие случилось в июле 2019 года.

По информации прокуратуры Коми, в декабре 2013 года между администрацией муниципального района и ООО «Комистроймост» был заключен контракт на проведение работ по капитальному ремонту моста на автомобильной дороге поселок Керки – поселок Том со сроком гарантии качества восемь лет.

В марте 2014 года стороны договора подписали акты выполненных работ и их приемки.

В июне 2014 года в ходе комиссионного осмотра сооружения администрация района выявила ряд дефектов, направила подрядчику претензию, но работы по устранению дефектов он не выполнил.

В 2016 году администрация района вместо инициирования работ по укреплению моста в рамках гарантийных обязательств выделила из местного бюджета деньги на эти цели, заключила муниципальный контракт, после чего ремонт был произведен силами подрядчика. Но в июле 2019 года после проливных дождей мост обрушился.

Проведенная строительная экспертиза показала, что причиной обрушения объекта явилось некачественное выполнение работ по капитальному ремонту сооружения. Ущерб бюджету муниципального района превысил шесть миллионов рублей.

Прокуратура Сосногорска направила материалы проведенной проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По итогам их рассмотрения следственный орган возбудил уголовное дело.

Ирина СМИРНОВА

Фото прокуратуры Коми