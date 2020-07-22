«Чистый город» против наркомании

В Сыктывкаре активно реализуется проект «Чистый город». На средства гранта мэрии столичная молодежь устраняет несанкционированные надписи на фасадах домов.

С 2019 года надписи, пропагандирующие ресурсы по продаже психоактивных веществ, уничтожаются силами общественников и волонтеров путем закрашивания номера телефона и ссылок на сайты.

При реализации проекта Молодежный совет Сыктывкара осуществляет взаимодействие с органами внутренних дел, безопасность волонтеров обеспечивается силами Управления МВД России по Сыктывкару. Также партнером проекта является городской Центр развития волонтерства.

В этом году проект «Чистый город» получил грант и реализуется при поддержке администрации Сыктывкара. На средства гранта закуплены расходные материалы, сформирована команда, ведется работа по устранению противозаконных ссылок. На сегодня убрано около 40 выявленных надписей, эта работа будет продолжаться до сентября включительно, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com/amogosykt