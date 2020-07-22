419 протестированных на ВИЧ

Завершился республиканский этап всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». 20 июля команда автопробега, в ходе которого проводится мобильное и анонимное экспресс-тестирование на вирус иммунодефицита человека, направилась в Архангельскую область, а потом последует в Мурманскую.

Напомним, автомобиль экспедиции, в салоне которого можно было пройти тестирование по слюне, стоял 13 июля на Театральной площади Сыктывкара с полудня до шести часов вечера. Кроме тестирования проходили и консультации, участники экспедиции и помогавшие им волонтеры отвечали на вопросы о ВИЧ, распространяли тематические материалы.

Затем экипаж экспедиции отправился в Печору, потом в Ухту и Ярегу, после чего вернулся в Сыктывкар, где прошла встреча участников автопробега с общественниками и медиками. Как сообщает пресс-служба минздрава Коми, специалисты мобильной группы тестирования провели и онлайн-консультирование республиканских коллег – врачей первичного звена медицинской помощи. 18 июля для тех, кто при тестировании хотел сохранить полную анонимность, мобильный пункт работал ночью.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проводится в России с 2016 года. В июне 2020 года две команды экспедиции одновременно стартовали из Калининграда и с Камчатки, чтобы проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции. Мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах в этом году проедут около 200 городов в 45 регионах России.

Как следует из данных, размещенных на сайте экспедиции, в Коми тестирование прошли 419 человек.

– Мобильное тестирование дает возможность обследоваться и на месте узнать результат, не затрачивая время на поход в поликлинику. Это один из действенных способов не только профилактики, но и раннего выявления ВИЧ, что особенно важно, ведь в этом случае инфицированный имеет возможность как можно быстрее начать получение антиретровирусной терапии. А значит, человек сможет продлить жизнь, сохранить ее качество, а также уберечь от заражения своих близких. И такие экспедиции – это хорошая мотивация наших сограждан на обследование, ответственное отношение к своему здоровью, – приводит слова главного врача Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными болезнями Коми Сергея Погана пресс-служба регионального минздрава.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Минздрава РК