Печорская панорама

Владимир Уйба ознакомился с достижениями и проблемами города энергетиков

19-20 июля исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба находился с рабочей поездкой в Печорском районе. В первый день визита руководитель республики побывал в печорских поселках, во второй посетил предприятия и учреждения Печоры.

Как сообщает пресс-служба главы региона, знакомство с городом энергетиков и речников Владимир Уйба начал с осмотра производственных мощностей градообразующего предприятия – Печорской ГРЭС.

Печорская станция – дочерняя компания АО «Интер РАО – Электрогенерация». Основным видом топлива является природный и попутный газ, резервным – мазут. Установленная электрическая мощность станции 1060 мегаватт. ГРЭС снабжает электроэнергией Республику Коми и часть Архангельской области.

Предприятие уделяет особое внимание экологии: осуществляет контроль промышленных выбросов в атмосферу, уровня шума, состояния сточных вод.

Ежегодно Печорская ГРЭС оказывает помощь учреждениям культуры и спорта, школам, детскому дому, ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Следующим объектом, который посетил руководитель региона, стала гимназия №1. 1 сентября 2020 года она отпразднует тридцатилетний юбилей. Владимир Уйба осмотрел учебные кабинеты гимназии, побывал в центре образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста», открытие которого запланировано на День знаний.

В гимназии учатся 762 ребенка. Обучение проходит в одну смену. Гимназисты изучают два иностранных языка. На уровне среднего общего образования обучение осуществляется по социально-филологическому, технологическому, гуманитарному профилям. Девиз гимназии, который придумали сами дети: «Первые везде – первые во всем!»

В гимназии работают 52 педагога. По словам директора учебного заведения Светланы Зорькиной, это высококвалифицированные специалисты. Результат их работы – стабильно высокий уровень успеваемости учащихся. За последние три года 12 выпускников награждены золотыми медалями за особые успехи в учении, 12 – серебряными. Четыре гимназиста сдали ЕГЭ на 100 баллов.

С 2012 года гимназия является единственной площадкой в Республике Коми для проведения Всероссийской многопредметной олимпиады «Турнир им. М.В. Ломоносова» и открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие». С сентября 2016 года гимназия стала пилотной школой Российского движения школьников. В 2017 году здесь создано отделение движения Юнармия.

С Печорой тесно связана судьба видного государственного деятеля республики – председателя Госсовета Коми начала 2000-х Ивана Кулакова. Свою партийно-хозяйственную карьеру Иван Егорович начинал в Печоре. Владимир Уйба почтил память почетного гражданина города, возложив цветы к мемориальной доске, установленной на доме, где с 1980 по 1993 год жил Иван Кулаков.

В каждом муниципалитете и.о. главы обязательно посещает лечебные учреждения, не стала исключением и Печора. Владимир Уйба осмотрел состояние зданий Печорской ЦРБ, ознакомился с материально-техническим оснащением и кадровым обеспечением больничного комплекса.

В Печорской ЦРБ есть потребность в хирургах, терапевтах, реаниматологах, педиатрах. В 2019 году на работу в больницу пришли шесть молодых специалистов: анестезиолог-реаниматолог и участковые терапевты. В этом году здесь ожидают врача скорой помощи, невролога, стоматолога и участкового терапевта. В медицинских вузах по целевым направлениям обучаются еще 27 человек по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология».

Особое внимание при посещении Печорской ЦРБ Владимир Уйба уделил поликлинике №1, кровлю которой необходимо срочно ремонтировать, и инфекционному отделению, которое располагается в деревянном здании 1959 года постройки.

Исполняющий обязанности главы заявил, что для инфекционного отделения необходимо построить новое здание. Руководство больницы должно выбрать место для строительства, согласовать его с администрацией муниципального района «Печора», с Роспотребнадзором и Госпожнадзором, затем отправить заявку на строительство в региональный минздрав для включения объекта в республиканскую адресную инвестиционную программу.

Также по поручению Владимира Уйба в министерство здравоохранения республики в ближайшее время будут направлены заявка и проектно-сметная документация на проведение ремонта кровли поликлиники №1.

В ходе посещения Печорской ЦРБ Владимир Уйба пообщался с пациентами и сотрудниками, ожидавшими его около больницы. Печорцы обратили внимание и.о. главы Коми на качество питания и очереди к узким специалистам, потребность в современном медицинском оборудовании, а также рассказали о проблемах, для решения которых необходима поддержка республики.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru