Анна Жеребцова: «Когда в жизнь врывается новое увлечение, оно захватывает с головой»

О сыктывкарке Анне Жеребцовой «Республика» уже рассказывала в июне 2014 года. Лет десять назад случайно найденные в старом мамином чемодане обрезки цветной кожи подвигли девушку на создание новой сумочки. Первый опыт оказался вполне успешным, и постепенно работа с кожей настолько увлекла Анну, что она оставила работу парикмахера и полностью посвятила себя новому делу. Несколько лет назад Анна уехала в Санкт-Петербург, где стала создательницей своего бренда Gelekoka, хозяйкой интернет-магазина с одноименным названием и лицом специального всероссийского проекта, посвященного поддержке малого предпринимательства, – «Покупай отечественное». Сегодня ее сумочки и рюкзаки «гуляют» по всему миру. В интервью «Республике» Анна рассказала, почему ей пришлось покинуть родной город, как удалось найти свою нишу в Питере, и о многом другом.

– Казалось бы, в Сыктывкаре все складывалось удачно: была любимая работа, хобби, которое тоже начинало приносить доход. Почему вы решили уехать?

– Осенью 2014 года я узнала о десятидневном курсе по художественной обработке кожи, который можно было пройти в Санкт-Петербурге. А техника тиснения на коже – это как раз то, что меня тогда интриговало больше всего. Помню, я тогда просто вспыхнула! Связалась с организаторами – замечательной супружеской парой, фанатично влюбленной в работу с кожей, и в середине декабря поехала на учебу. Десять дней я жила в их загородном доме, буквально в мастерской, напитываясь знаниями, опытом и новыми впечатлениями. Такое погружение, постоянный контакт с мастерами – это было очень интересно!

Одна из их учениц в конце курса свозила меня на питерские склады с кожей и в магазины с фурнитурой, и я окончательно пропала. Ведь раньше все материалы я заказывала в Сыктывкаре по интернету, а тут можно было запросто приехать в это изобилие, все пощупать, посмотреть, выбрать, сразу купить! Я увезла тогда с собой огромный рулон кожи и, вернувшись домой, сразу решилась на переезд. Через полтора месяца я уже жила в Петербурге.

– Как сейчас, на расстоянии, вы оцениваете тот период, когда начинали работать с кожей?

– Начальный период в Сыктывкаре, конечно, не сравнить с моим нынешним положением в Петербурге. Там сумочное дело было, скорее, хобби, ведь я еще работала парикмахером в салоне красоты. Училась, ошибалась, прощупывала почву, собирала информацию. И шила я только вручную, а сейчас у меня профессиональное швейное оборудование. Это занимало уйму времени! Впрочем, уже тогда у меня был интернет-магазин с сумочками и относительно стабильные заказы. Но, что называется, «размахнуться» я смогла, только переехав в Петербург.

– Вроде парикмахер – тоже неплохая и востребованная профессия, и главное – тоже творческая…

– Я проработала парикмахером почти восемь лет после учебы в колледже. Да, это хорошая, всегда востребованная профессия. Просто, когда в жизнь врывается новое увлечение и горят глаза, ты не можешь иначе. Примерно год я «уходила» из салона красоты. Чем больше у меня было заказов на сумочки, тем меньше смен я брала в парикмахерской. Это получилось как-то само собой, плавно, без разрыва. К тому же работа с людьми требует большой эмоциональной вовлеченности, постоянного общения, можно сказать, что потихоньку я «перегорала», и новая уединенная творческая деятельность меня в итоге переманила.

– Большой город – это не только большие возможности, но и большая конкуренция. Как удалось найти свою нишу и своих заказчиков?

– Так как у меня уже был интернет-магазин на платформе «Ярмарка мастеров», смена локации оказалась только плюсом. У многих моих заказчиков появилась возможность увидеться со мной лично, кто-то забирал заказы через знакомых, часто бывающих в Петербурге, для москвичей стала актуальна курьерская доставка из Питера за один-два дня. Обычные посылки из Сыктывкара в 2015 году иногда шли долго (сейчас Почта России работает намного лучше), а курьерская доставка по-прежнему очень дорогая. Кроме интернет-магазина, где я активно вела блог, я подключила соцсети «ВКонтакте» и «Инстаграм» и пару раз участвовала в местных хендмейд-маркетах офлайн.

– Где вы берете образцы своих изделий – клиенты предлагают или это плод авторской фантазии?

– Основной модельный ряд изделий у меня уже устоялся – это несколько самых востребованных позиций сумок и рюкзаков. При работе на заказ обычно это повтор, но с «перламутровыми пуговицами» – заказчик может выбрать цвет кожи, подклада, фурнитуры, рисунок тиснения на декоративных элементах, добавить карманы, сделать какие-то незначительные изменения. Ведь каждый хочет получить свою вещь! Думаю, именно за этим люди и приходят к мастерам хендмейда.

Одинаковых изделий не получается никогда. Идеи заказчика я тоже изредка выполняю, по фото или рисунку, например. Если еще ни разу не шила такую модель, то даже интересно ее отработать, получить навык, чтобы потом сделать ее частью основной линейки изделий. Часто случается уж совсем мистика: я могу думать, что вот бы здорово такое сшить или вот этот прием попробовать, и через короткое время Вселенная посылает мне заказчика именно с таким запросом!

– Сколько в среднем могут стоить ваши изделия?

– Зависит от размера и сложности. Например, классический кожаный ремень – 2,5 тысячи рублей, поясная сумочка из натуральной кожи – 3,5 тысячи, женские сумки и рюкзаки – от 5 до 9, а большой мужской рюкзак из кожи и джинсовой ткани в моей авторской комбинированной технике может стоить 12-15 тысяч рублей.

– Авторские работы всегда на несколько порядков дороже изделий конвейерного производства. Насколько люди готовы расставаться с деньгами ради красивой сумочки?

– У человека всегда есть выбор, на чем он хочет и может сэкономить. Мои покупатели из числа тех, кто не жалеет денег на качественную и эксклюзивную вещь.

– Сегодня много говорят о трудностях малого предпринимательства. Мол, сложно пробиться в условиях жесткой конкуренции и так далее. Вы только этим зарабатываете или есть другие способы заработка? Хватает ли этого на жизнь?

– Да, последние пять лет я зарабатываю только своим сумочным делом. Этого хватает, чтобы снимать квартиру, кормиться и осуществлять свои «хотелки».

– Режим вынужденной самоизоляции стал настоящим испытанием для малого и среднего бизнеса. Большое число предпринимателей вообще не удержались на плаву. Как вы пережили этот период?

– О, на самоизоляции я очень ощутила преимущества своего положения. Моя мастерская находится дома, а это значит, я не завишу от аренды отдельного помещения. Знаю, что во многих бизнес-центрах был полностью ограничен доступ в помещения, и работа некоторых знакомых брендов на этот период встала. Все материалы в доступности – магазины с кожей и фурнитурой – быстро перешли на онлайн-режим либо работали по предварительной записи. К тому же я имею постоянные запасы расходников в мастерской. Вся работа по общению с клиентами ушла в онлайн, но на 90 процентов она там у меня была и раньше!

Учитывая, что многие люди перешли на интернет-шопинг и вообще больше времени начали проводить в сети, это только сыграло мне на руку: работы в изоляции даже прибавилось. В общем, я существовала в этом режиме уже давно и, сама не ведая, оказалась к нему полностью готова.

– С каким материалом вы предпочитаете работать – с импортным или отечественным?

– Основа моих изделий – это натуральная кожа и отечественного, и импортного производства. Также я работаю с плотными тканями: джинс, канвас, брезент. Для изготовления тиснения на коже нужны краски, лаки, финишные средства – они все итальянского или американского производства. Я не придерживаюсь какой-то определенной марки или фирмы. Мои изделия очень разнообразны, а работа на заказ предполагает постоянный поиск нужных материалов под конкретную задумку.

– Вы ведь еще увлекаетесь разными экстремальными путешествиями. Редкая женщина любит такой вид путешествий из-за отсутствия комфортных условий. Что вас в этом привлекает?

– Да, в 2018 году я впервые попала в горы Приполярного Урала, и жизнь разделилась на до и после. Как можно было родиться в Коми и не увидеть эту всю красоту до 33 лет? Это было восхитительное путешествие вглубь дикой тундры и вглубь себя одновременно, среди самых старых гор на континенте, вечных снежников, ледяных рек и болот. Сто километров под рюкзаком и десять дней без горячего душа и связи с внешним миром! Но с душой, полной восторга от этой девственной красоты вокруг, от замечательных людей рядом, стопроцентного кайфа от жизни!

Почти через год после Урала я взошла на самую высокую гору Европы – Эльбрус. Вот к этому я уже активно готовилась, много тренировалась, бегала по 10-15 километров за раз, читала книги о горных восхождениях, изучала тему. Это, конечно, был вызов самой себе! Я убеждена, что современный городской житель застрял в комфорте – много ест, мало двигается, от этого часто и хронически болеет. И дух его тоже размяк и ссутулился: появляются депрессии, вредные привычки, мы тонем в негативном информационном потоке, который льется из каждого утюга, и окончательно теряем вкус к жизни.

Горы – это полная перезагрузка. Это встряска и переоценка всех ценностей. Это раскрытие внутренних ресурсов – физических и психологических. Это понимание, что мир огромен и удивителен, и ты сам удивителен, потому что можешь больше, чем мог себе представить. Когда я стояла на вершине Эльбруса – вот такая, 164 сантиметра роста и 55 килограммов веса, на высоте 5642 километра, куда я дошла своими двумя ногами, – это было непередаваемое восхитительное чувство: я все могу! Начинаешь верить в себя, расправляются крылья за спиной. Такие путешествия обладают длительным постэффектом, и воспоминания о лишениях и преодолениях еще очень долго тебя подпитывают. Я думаю, в таких испытаниях происходит очень качественный личностный рост. И на эту эйфорию подсаживаешься, хочется в горы снова. Не говоря уже о том, что такие регулярные походы стимулируют держать себя в хорошей спортивной форме.

Последний раз я ходила по красочным горам Крыма осенью и очень рекомендую начать с них, если вы никогда не были в горах. Горный Крым великолепен!

– Вот вы говорите, что современный человек утратил способность просто радоваться жизни, преодолевать себя. Как вы считаете, в чем опасность этого? И эти мысли посетили вас именно в горах или все же вы уже осознанно пошли в горы познать свои возможности?

– Опасность в том, что в городе от этой ментальной скуки люди потребляют еще больше. Когда не знаешь, чего бы еще такого вкусненького/интересненького/новенького придумать, – это симптом. И радости от этого хватает ненадолго. И все повторяется по кругу – такой замкнутый цикл. Это пресыщение. Отсутствие новых эмоций, которые как раз появляются в лишениях, преодолениях, экстремальных условиях. Находясь постоянно в комфорте, человек никогда не узнает своих пределов.

В горы я пошла осознанно. Как уже говорила, ЗОЖ в моей жизни – в активной фазе, я люблю природу, свежий воздух, движение. Походы в горы – это такое комбо получилось. Конечно, было интересно проверить свои силы, перед первым походом я совсем не понимала, что меня там ждет. Считаю, что Приполярный Урал – это просто отличная закалка. Это сложно: суровая северная погода, полное отсутствие цивилизации и связи, редкие туристы. Ты полностью выпадаешь из привычной жизни. Это очень интересный опыт.

– Молодежь обычно предпочитает отдых в шумных компаниях, а вас влечет уединение. Что вам дает уединенность?

– Я «натусилась» в студенчестве. Где-то лет в 25 через занятия йогой в жизнь пришел ЗОЖ, и эта вся ночная социальная жизнь мне стала неинтересна. Как по мне, то творчество и уединение тесно связаны. На «движухе» мне сложно расслышать вдохновение. Даже если просто выдается излишне деятельный день вне мастерской, потом мне нужно некоторое время, чтобы замедлиться, упорядочиться и снова погрузиться в работу. Уединение очень способствует этому процессу, оно меня наполняет. И у меня нет потребности постоянно много разговаривать, я могу сутками общаться только со своей собакой.

– Как вы считаете, мечты сбываются? И о чем мечтаете сейчас?

– Мечты абсолютно точно сбываются, если очень чего-то хотеть и стремиться к этому. Мечтаю этой осенью улететь в Непал и две недели ходить с рюкзаком в Гималаях, чтобы увидеть восьмитысячники.

Галина ГАЕВА

Фото из соцсети «ВКонтакте»