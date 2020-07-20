В Подчерье открылся социокультурный центр

Социокультурный центр открылся 17 июля в селе Подчерье Вуктыльского района. В здании разместились многофункциональный зал на 49 мест и модельная библиотека. На открытии присутствовала замминистра культуры России Ольга Ярилова, которая находится с рабочим визитом в Коми.

Здание старого дома культуры в Подчерье уже не соответствовало санитарным и пожарным требованиям. В помещениях появился грибок, крыша и фундамент находились в неудовлетворительном состоянии. На строительство социокультурного центра в Подчерье из федерального, республиканского и местного бюджетов было выделено 34,5 миллиона рублей. Из них федеральные средства – 23 миллиона, из республиканского бюджета – 9,86 миллиона рублей, местного бюджета – 1,73 тысячи рублей.

Социокультурный центр в Подчерье – первый построенный в Коми в рамках проекта «Культура». В 2020 году будут открыты аналогичные в селе Усть-Ухта (Сосногорск) и деревне Горьковская (Сысольский район). Также в поселке Чиньяворык (Княжпогостский район) и деревне Карпушевка (Усть-Цилемский район) в этом году будут открыты социокультурные центры, построенные в рамках соглашений между правительством Республики Коми и социальными партнерами, сообщает пресс-служба минкультуры региона.

Национальная библиотека Коми стала частью регионального проектного офиса по открытию в регионе модельных библиотек в рамках реализации федерального проекта «Культура». В задачи регионального офиса входит координация работы с федеральными кураторами, ежедневный мониторинг реализации проекта, консультации, методическое сопровождение. В 2019 году в республике было открыто 11 модельных библиотек, в 2020 году проект в Коми получает свое продолжение.

Артур АРТЕЕВ

Фото rkomi.ru