Онлайн-эстафета по-удорски

С 1 по 15 июля в Удорском районе Коми проходила онлайн-эстафета «Вашка берет, Мезень не сдается».

Целью акции было расширение знаний жителей региона о культуре уникального района (по одной из версий, именно с него и началось заселение земель Коми). К участию подключились сотрудники всех местных очагов культуры, которые публиковали в группах в соцсети «ВКонтакте» интересные факты о населенных пунктах, а также фотографии достопримечательностей.

По условиям эстафеты публиковать записи нужно было под хештегом #ВашкаБёрёт_МезеньНесдаётся. Вашка и Мезень – это две реки, на берегах которых расположились многочисленные деревни и села района. Первыми к эстафете подключились представители административного центра Удорского района – села Кослан. Сотрудники местного Дома народного творчества рассказали, что в старинном коми селе есть уникальный памятник архитектуры – церковь Вознесения господня, построенная в XIX веке, и множество других достопримечательностей.

Завершилась эстафета в селе Ёртом, расположенном на правом берегу реки Вашки. Сотрудники сельского Дома культуры привели немало интересных фактов о селе. Оно образовалось после слияния двух деревень в начале XVII века. Первая школа была построена в 1867 году, а в 1876-м соорудили и первую церковь во имя Живоначальной Троицы. Свой рассказ они сопроводили видеорядом с фотографиями достопримечательностей.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com