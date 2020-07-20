Проблемы печорских поселков на контроле и.о. главы

В воскресенье, 19 июля, состоялся рабочий визит Владимира Уйба в Печорский район. Руководитель региона начал знакомство с муниципалитетом с посещения печорских поселков Каждером, Кожва и Озерный, сообщает пресс-служба главы республики.

Жители Каджерома вышли поприветствовать Владимира Уйба и поговорить о наболевших проблемах. Они рассказали, что в поселке некачественная вода, что зимой очень холодно в квартирах. Также пожаловались на качество обслуживания дорог.

Больше всего вопросов жителей касались проблем оказания медицинской помощи: в поселке больше года закрыт стационар, больных вывозят в Печору поездом.

Владимир Уйба посетил Каджеромскую участковую больницу. Она обслуживает более 1800 человек. Больничный комплекс состоит из трех зданий, каждому из которых более 50 лет. Стационар больницы был закрыт в мае 2019 года из-за отсутствия врача-терапевта.

Владимир Уйба, ознакомившись с кадровой проблемой и осмотрев состояние корпусов Каджеромской больницы, поручил министерству здравоохранения региона поставить на особый контроль вопрос кадрового обеспечения, а министерству строительства и дорожного хозяйства – оценить степень износа зданий больницы и проработать вопрос о возможности строительства нового корпуса.

Далее Владимир Уйба посетил среднюю общеобразовательную школу поселка. В двухэтажном здании, построенном в 1981 году, обучаются 167 детей. Штат школы практически полностью укомплектован.

Директор школы Лариса Годун представила руководителю республики открытый в сентябре 2019 года центр «Точка роста» и рассказала, что в этом году на территории школы появятся две спортивные площадки – тренажерная и для сдачи норм ГТО.

В Кожве Владимир Уйба посетил Кожвинскую городскую больницу, осмотрел кабинеты и медицинское оборудование, ознакомился с графиком работы бригады скорой помощи, которая одна обслуживает жителей поселения.

Кожвинская городская больница обслуживает более 4100 человек, оказывает скорую помощь жителям поселков Чикшино, Кедровый Шор и села Соколово. В медучреждении организованы амбулаторные приемы стоматолога, два раза в неделю проводятся УЗИ, работают клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, дневной стационар на 20 коек. За три года на работу в больницу прибыли два молодых врача-терапевта.

По итогам посещения медучреждения и.о. главы Коми дал поручение минздраву региона проработать вопрос и представить предложения по увеличению количества бригад скорой помощи и по восстановлению работы круглосуточного стационара Кожвинской горбольницы.

Руководитель администрации Кожвы Татьяна Дячук показала Владимиру Уйба объекты, которые появились в поселке в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда», – это футбольное поле и пешеходная дорожка с тихими зонами отдыха. Также она рассказала, что в поселке активно занимаются благоустройством, немало труда вкладывают в эту работу и жители. В этом году обустроили тренажерную и детские площадки.

Также руководитель Коми осмотрел недостроенные подъезды в двух многоквартирных домах и поручил минстрою региона провести их техническую экспертизу, чтобы в случае потребности поселения в жилье включить объекты в адресную инвестиционную программу республики и завершить их строительство.

В печорском поселке Озерный Владимир Уйба принял оперативное решение по зданию дошкольного учреждения. Поселковый детский сад нынешним летом был закрыт: экспертиза выявила деформацию несущих конструкций стен, перекрытий, стропильной системы и кровельного покрытия крыши, недопустимое состояние оконных и дверных блоков, наличие обширных биопоражений микроорганизмами деревянных конструкций.

23 воспитанника детского сада было решено перевести в дошкольное учреждение поселка Кожва. Он находится в восьми километрах от Озерного. Обеспокоенные родители обратились к и.о. главы Коми с просьбой подобрать временное помещение для детсада непосредственно в Озерном.

Владимир Уйба осмотрел старое здание дошкольного учреждения, провел ряд консультаций и принял решение: до завершения строительства нового здания оставить детский сад в старых помещениях, выбрав для групп самые крепкие и безопасные.

Новый детский сад будет строиться по повторно применяемому проекту. Он будет рассчитан на две группы по 25 человек. Сейчас решается вопрос с местом строительства детского сада.

Также в Озерном Владимир Уйба пообщался с жителями и ответил на вопросы, касающиеся программы переселения из ветхого и аварийного жилья, оказания медицинской помощи и начисления платы за ЖКУ.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru