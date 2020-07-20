Деньги или жизнь

Предпринимателям напомнили о том, что пандемия не закончилась

Как предпринимателям работать в условиях ограничительных мер, вызванных распространением коронавируса? Видеоконференция на эту тему состоялась в минувшую пятницу в Общественной приемной главы Коми. Свои вопросы экспертам задали представители малого и среднего бизнеса из 17 муниципалитетов республики. На связь не вышли только Вуктыл, Эжва, Усть-Кулом и Прилузье.

Предваряя разговор, модератор мероприятия – вице-президент Торгово-промышленной палаты Коми Яна Манасарянц рассказала, что за последний месяц это уже второе подобное совещание: первое было с участием Сбербанка, нынешнее – с Роспотребнадзором.

– В ТПП от предпринимателей поступает большое количество вопросов, на которые мы не можем дать ответ, – пояснила вице-президент ТПП. – Поэтому мы вышли на Общественную приемную с просьбой об организации данного мероприятия.

На вопросы участников конференции отвечали представители Управления Роспотребнадзора по Коми, Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК, прокуратуры республики.

– Все вопросы, поступившие в ТПП, мы изучили, они очень важны и многогранны. Мы с апреля просим правительство разрешить как можно большему числу предпринимателей работать. Предприниматели в свою очередь обязались выполнять все необходимые требования. Но когда наконец предприятиям разрешили работу, начались нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Мы видим, что до сих пор не можем перейти на второй этап снятия ограничений. Проверки показывают, что бизнес не соблюдает требования, которые им предложили выполнять, дав возможность работать, – дополнила заместитель министра сельского хозяйства Ольга Бабина.

Начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Коми Александр Рымарь посчитал нужным уточнить, что Роспотребнадзор не принимает никаких решений. Все предложения выносятся на рассмотрение оперативного штаба и оформляются указом главы региона с учетом сложившейся ситуации.

– Бизнес сегодня просит повышения лояльности от всех надзорных органов, – констатировал Александр Рымарь. – Но ситуация показывает, что попытка вернуться в доковидное состояние чревата. Мы довольно успешно вышли на первый этап по ковид-ситуации, а дальше стали буксовать, и сегодняшняя ситуация складывается уже не совсем прилично. Бизнес-сообщество и граждане должны с большей ответственностью относиться к тому, что сказано в указе главы региона.

Предпринимателей, содержащих предприятия общественного питания, беспокоил вопрос временных ограничений их работы: ведь ночные и вечерние часы – самое продуктивное время в плане доходности.

– Почему разрешено работать только с 8 до 23 часов? При таком условии я смысла не вижу открывать кафе вообще, – обратился к экспертам предприниматель из Корткеросского района.

– Я ничего нового не скажу: смысл ограничений – минимизировать контакты с целью недопущения дальнейшего распространения вируса, – ответил Александр Рымарь. – Чем меньше люди будут контактировать между собой, тем быстрее мы выйдем на второй этап. И если мы видим, что вновь зарегистрированные случаи заражений не связаны с приехавшими из-за рубежа или вахтовиками, то, значит, человек заразился в общественном месте. Где же еще? Предприятия общественного питания относятся к категории объектов, где человек легко может эту заразу подцепить.

Ольга Бабина в свою очередь напомнила всем хозяевам кафе, ресторанов и ночных клубов, что эпидемическая ситуация пока неблагополучная, все развлекательные программы – дискотеки и анимационные программы под запретом, а общепит – для того, «чтобы человек мог зайти и покушать».

Хозяйка базы отдыха «Майбыр» из Сторожевска интересовалась, можно ли принимать гостей из Усинска и Воркуты, и какие меры предосторожности должны соблюдаться при размещении гостей.

– В указе главы черным по белому написано: «приостановить до 10 августа прием гостей в гостиницах и туристических базах». Какой еще ответ Роспотребнадзора нужен? – удивился Александр Рымарь. – Неисполнение указа грозит привлечением к административной ответственности. Если не изменяет память, то для физлиц штрафы предусмотрены начиная с четырех тысяч рублей.

Судя по настроениям участников конференции, те предприниматели, которым пока не разрешено работать, устали от неопределенности и теряют веру в то, что им удастся сохранить свой бизнес. Так, предпринимательница из Княжпогостского района просила дать хоть какой-то ясный прогноз, когда именно ждать отмены режима повышенной готовности.

– У меня бизнес в сфере детских развлечений – детская игровая комната на десять человек. Это мой единственный доход. Почему нельзя принимать детей? Ведь разрешены же детские сады. Я в смятении: сворачивать мне бизнес или нет. Ведь арендную плату никто не отменял. И потом: если я закрою предприятие, не получится ли так, что мне придется вернуть субсидии, которые выдавались предпринимателям во время пандемии? – спросила она.

Александр Рымарь отметил, что республика сегодня балансирует на грани провала в нулевой показатель, и в этой ситуации бизнес должен честно ответить себе на вопрос, что для него важнее – кошелек или жизнь. На кону действительно человеческие жизни. Что касается открытия детских садов, то это вынужденная мера, поскольку родители этих детей работают, и все предосторожности там соблюдаются. А игровые комнаты – это уже массовые мероприятия. Проверить всех посетителей там нет возможности, и заставить детей бегать и играть в масках и соблюдать дистанцию – нереально.

– Будет ли хотя бы у детей традиционный День знаний – 1 сентября, и вообще, пойдут ли дети в школу, как обычно, или продолжат учиться онлайн? – поинтересовался ухтинский предприниматель, занимающийся пошивом школьной формы. – Нам надо знать, как планировать свою работу, стоит ли шить школьную форму.

– Я полагаю, что все это будет носиться, и полагаю, что все это следует шить, – ответил словами известной песни Александр Рымарь. – Думаю, 1 сентября пройдет так же, как обычно.

Галина ГАЕВА

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