Наступление на жгучий сорняк

Автор: Редактор 20.07.2020

На борьбу с борщевиком в Сыктывкаре будет направлено дополнительно пять миллионов рублей из республиканского бюджета. Об этом сообщила мэр столицы Наталья Хозяинова.

– Борщевик не только портит эстетический вид города, но и является опасным для человека и животных сорняком, так как может вызвать ожоги при попадании на кожные покровы под воздействием солнца. Ежегодно мы предусматриваем в бюджете средства в размере около двух миллионов рублей на кошение и химическую обработку территорий произрастания борщевика в районе торговых центров «Макси», «Июнь», улицы Тентюковской и других. Выделенные дополнительные средства из республиканского бюджета планируем направить на приобретение оборудования и химических средств для борьбы с борщевиком в следующем году, – транслирует слова мэра пресс-служба столичной администрации.

Как пояснили специалисты городского управления ЖКХ, используемые при обработке гербициды разрешены к применению на территории Российской Федерации, являются безопасными для человека, животных и птиц и обладают низкой пестицидной нагрузкой на почву, так как химикат действует, только попадая на само растение.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com

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