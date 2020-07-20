Выборная кампания в разгаре

На пост главы Коми претендуют пятеро, а число партий, стремящихся в Госсовет и местные советы, все растет

Избирательная комиссия республики завершила прием документов от претендентов на должность главы Коми. Прием документов от кандидатов в депутаты Госсовета Коми продолжается, как и от кандидатов в местные советы в городах и районах.

Количество граждан, претендующих на пост руководителя региона, за последние недели, по данным Избирательной комиссии Коми, не изменилось, их так и осталось пять: врио главы Коми Владимир Уйба (самовыдвиженец); уроженец Инты Сергей Пономарев (КПСС); индивидуальный предприниматель, депутат горсовета Усинска Андрей Никитин (выдвинут региональным отделением Либерально-демократической партии России (ЛДПР)); индивидуальный предприниматель Виктор Бетехтин (выдвинут региональным отделением партии «Зеленая альтернатива»); депутат Госсовета Коми VI созыва на профессиональной постоянной основе Олег Михайлов (выдвинут региональным отделением КПРФ). 29 июля – крайний срок предоставления кандидатами всех документов, необходимых для их регистрации.

Напомним, также в единый день голосования – 13 сентября пройдут выборы депутатов регионального и местных уровней. Список кандидатов сейчас весьма активно пополняется, и происходит это порой по нескольку раз в день. Так что у Избиркома Коми и территориальных комиссий сейчас горячая пора по приему и проверке документов, заверению списков и так далее. Список партий, претендующих на участие в выборах в этом году, все ширится.

Работа идет и по выходным. Так, например, в воскресенье, 19 июля, пакет документов в республиканский избирком принесли представители «Демократической партии России». В их партийном списке два кандидата, планирующих принять участие в выборах в Госсовет по одномандатным избирательным округам. Также в воскресенье поступили документы от Партии прогресса, в их списке тоже два кандидата-одномандатника. В этот же день региональное отделение Коммунистической партии «Коммунисты России» сдало в ТИК Сыктывкара списки кандидатов в депутаты совета города. В списке 51 человек. А накануне, в субботу, «Коммунисты России» сдали в ресизбирком документы двух кандидатов-одномандатников, планирующих попасть в Госсовет (документы по 76 кандидатам по единому избирательному округу были сданы еще 9 июля, еще по пяти кандидатам-одномандатникам – 13 июля).

Жарким на кандидатскую активность был четверг, 16 июля. ТИК Сыктывкара приняла документы от Аллы Кожевниковой и Владимира Берюшева (в депутаты горсовета их выдвигает все то же реготделение «Коммунистов России»), а также документы, необходимые для заверения списка кандидатов, от городского отделения «Единой России» (в списке 15 человек, идущих на выборы по одномандатным округам). В Сосногорске тем временем ТИК приняла документы от претендента на попадание в Госсовет Ивана Рубана, выдвинутого опять же «Коммунистами России». А в Избирком РК в этот же день поступили документы от регионального отделения «Партии Возрождения России», в партийном списке 27 кандидатов, собирающихся идти на выборы по единому избирательному округу.

Кроме того, на прошлой неделе в ТИК Эжвы, исполняющей полномочия избиркома Эжвинского избирательного округа №4, сдала документы Мария Василевич, выдвинутая кандидатом в депутаты Госсовета от регионального отделения КПРФ. На выборы в совет Сыктывкара по единому избирательному округу заявилось региональное отделение «Зеленой альтернативы». Два кандидата в депутаты Госсовета сдали документы в ТИК Корткеросского района: представитель КПРФ Николай Удоратин и самовыдвиженец Константин Елфимов.

В целом на нынешние выборы в Госсовет Коми идет довольно много граждан, известных своей общественной или правозащитной деятельностью. Например, в ТИК Сосногорска сдал документы известный ижемский активист и экс-глава администрации района Николай Братенков. Он выдвигается по Ираельскому избирательному округу №10. По Лесозаводскому избирательному округу №1 планирует участвовать в выборах сыктывкарский правозащитник Виктор Торлопов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. Еще одна общественница, выдвинутая той же партией, – Юлия Посевкина, создавшая организацию «Особое детство».

Напомним, ранее, в конце июня и первой декаде июля, документы для участия в выборах в Госсовет сдавали региональные отделения таких политических объединений, как «Партия народной свободы» (Парнас), КПРФ, «Партия Возрождения России» (в регистрации отказано из-за недостатка кандидатов в списке, 16 июля пакет документов сдан повторно), «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», «Единая Россия», а также КПСС (как партия, а не реготделение). Этап выдвижения на выборы депутатов Госсовета Коми, как сообщает республиканский избирком, завершится 29 июля, на выборы в органы местного самоуправления – 3 августа.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com/izbirkomkomi