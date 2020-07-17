В Коми определились первые стобалльники

По результатам первых ЕГЭ, прошедших 3 июля, в Коми определилось пять стобалльников: три выпускника получили сто баллов по литературе и двое – по информатике и географии. Эту информацию 16 июля озвучил и.о. главы региона Владимир Уйба в своем ежедневном видеообращении к жителям республики.

Высший результат по литературе показали выпускницы сыктывкарской школы №35 Яна Вохтомина, сыктывкарской школы №36 Анастасия Новоселова и Анастасия Вилкова из ухтинского лицея №1. Также этот лицей подготовил стобалльницу по географии Юлию Стельмах. По информатике сто баллов у выпускника республиканского физматлицея Михаила Фирсова.

Напомним, в этом году выпускники, показавшие высший результат по ЕГЭ, получат по 50 тысяч рублей из регионального бюджета за каждые сто баллов.

Владимир Уйба пожелал выпускникам успехов и удачи на экзаменах и выразил надежду, что первые стобалльники не будут последними в этом году. Экзаменационный период продлится до 25 июля, и у выпускников еще есть возможность показать такой же высокий результат.

Галина ГАЕВА

Фото vsluh.ru