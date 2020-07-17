Со всеми предосторожностями

Летняя оздоровительная кампания началась

В минувшую среду, 15 июля, детские оздоровительные лагеря Коми приняли первую смену детей. В течение двух недель в стационарных лагерях «Чайка», «Мечта» и «Гренада» отдохнет 291 ребенок из Сыктывкара, Ухты и других городов и районов.

Сложная ситуация, вызванная пандемией коронавируса, в этом году спутала все планы. До недавнего времени под вопросом стоял и детский отдых. Поэтому, как только и.о. главы республики Владимир Уйба подписал указ о поэтапном смягчении ограничений, связанных с распространением коварного вируса, родители спешно подали заявления на детские путевки.

Неукоснительное выполнение противоэпидемических мероприятий является особенностью нынешней летней оздоровительной кампании. Как ранее заявлял руководитель Коми, вероятность распространения коронавируса в детских лагерях региона минимизирована. Правила безопасности распространяются практически на все, начиная от отправки детей и сотрудников в лагеря и постоянного контроля за состоянием их здоровья и заканчивая проведением мероприятий в рамках смены.

Проводить детей на отдых и проинформировать родителей о том, как все будет организовано, пришел заместитель министра образования республики Максим Ганов. Он отметил, что в лагеря дети заезжают одномоментно. Помимо обычной справки для устройства в детский лагерь родители обязаны были предоставить справку об отсутствии контакта ребенка с больным ковидом. Такая справка готовилась за три дня до отъезда в лагерь.

Накануне в лагеря заехали вожатые, медики, охранники, работники столовой, которые тоже предварительно сдали анализы на COVID-19. 150 человек прошли медицинское обследование, положительных результатов на коронавирус нет. Все сотрудники допущены к работе.

Максим Ганов также сообщил, что этим летом в Коми оздоровлением и различными формами организованной занятости планируется охватить свыше 20 тысяч детей. Возможность организованного отдыха на Черноморском побережье и в средней полосе будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки и решений Роспотребнадзора.

Напомним, с 6 июля в Коми было разрешено открывать лагеря труда и отдыха и лагеря с дневным пребыванием детей за исключением Воркуты и Усинска, где пока неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Решение об открытии лагерей с дневным пребыванием принимается в каждом муниципалитете самостоятельно с учетом эпидемиологической ситуации, по мере готовности лагерей к открытию и с обязательным исполнением необходимых требований.

В летней оздоровительной кампании сегодня участвуют девять муниципальных образований: Сыктывкар, Вуктыл, Печора, Сосногорск, Инта, Сыктывдинский Княжпогостский, Сысольский и Усть-Куломский районы. По данным на 15 июля, открыты 53 лагеря с дневным пребыванием, включая лагеря труда и отдыха, а также три стационарных лагеря. В них устроены более 2900 детей.

Министерство образования Республики Коми напоминает, что деятельность по оказанию услуг в сфере отдыха и оздоровления имеют право осуществлять детские оздоровительные организации, сведения о которых включены в Республиканский реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, размещенный на официальном сайте регионального минобраза.

Для уточнения вопроса о получении путевок в лагеря труда и отдыха, лагеря с дневным пребыванием родителям необходимо обратиться в управление или отдел образования по месту жительства ребенка либо в школу, где он учится. Справки по вопросам летнего отдыха детей и подростков также можно получить по телефонам горячей линии: 89225996333, 8(8212) 301-668.

Галина ГАЕВА

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