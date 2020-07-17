В Ижме ремонтируют дороги и тротуары

В Ижемском районе на трассе Ижма – Мохча продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги на Заречье. Здесь уже укреплены откосы по обе стороны дороги на размываемом паводковыми водами участке, укреплена дамба в береговой зоне, прошли работы по демонтажу старого асфальтового покрытия и отсыпка щебнем.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, сейчас асфальтом покрыто семьсот метров автодороги. На подтопляемом участке слой асфальта составляет одиннадцать сантиметров. На остальном участке после фрезерования верхнего слоя – четыре сантиметра. Если позволят погодные условия, то работы планируют завершить до конца этого месяца.

Тем временем в ижемском поселке Щельяюр укладывают новые тротуары по улице Советской. В поселке речников продолжается реализация федеральной программы «Комфортная городская среда». Также продолжаются работы по обустройству детской площадки по улице Лесозаводской. Произведена планировка территории, установлено ограждение на месте будущей площадки. Всего в рамках федеральной программы в этом году в Щельяюре реализуют три проекта на общую сумму 2,3 миллиона рублей, в том числе федеральных средств – 1,3 миллиона, республиканских – 800 тысяч рублей, из местного бюджета – 200 тысяч рублей.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru