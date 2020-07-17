182 миллиона медикам

Руководитель региона Владимир Уйба обсудил с представителями инициативной рабочей группы минздрава республики и территориального Центра медицины катастроф результаты совместной работы, а также вопросы и предложения рабочей группы по стимулирующим выплатам работникам скорой помощи и амбулаторного звена в условиях пандемии.

Первую такую встречу руководитель республики провел 1 июня, она была посвящена вопросам стимулирующих выплат медицинским работникам в соответствии с федеральными постановлениями №415 и №484, а также постановлениями правительства региона №140 и №328. По ее итогам Владимир Уйба предложил создать инициативную рабочую группу для проработки озвученных предложений.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, принято решение о выделении дополнительных средств на выплаты сотрудникам скорой помощи и амбулаторного звена, работающим на территориях с высоким уровнем заболеваемости, подверженным риску, но не контактирующим с пациентами с диагнозом COVID-19. Перечень должностей работников, которые могли бы получать такую выплату, составлен рабочей группой и предоставлен руководителю региона. Выплаты будут произведены за период с 16 марта по 30 июня. Расчетная сумма составляет 182 миллиона рублей.

В целях установления работникам Центра медицины катастроф стимулирующих выплат в размере, предусмотренном в ГБУЗ РК «Сыктывкарская станция скорой медицинской помощи» в 2019 году, а также увеличения на период пандемии стимулирующих выплат за работу в ночное время на 100 процентов фельдшерам кабинета подготовки к работе медицинских укладок и дезинфекторам минфином республики выделены дополнительные ассигнования в размере 31,8 миллиона рублей. По данным минздрава региона на 9 июля, средства за май-июнь 2020 года перечислены в учреждение и далее будут доводиться по заявке.

На встрече был поднят вопрос о страховых выплатах медработникам, пострадавшим от новой коронавирусной инфекции. По разъяснению и.о. министра здравоохранения Коми Бориса Александрова, такие выплаты предусмотрены правительством России только в случае наличия осложнений заболевания.

Владимир Уйба поручил правительству Коми рассмотреть возможность предоставления страховых выплат за счет средств регионального бюджета тем медработникам, которые заболели COVID-19 при исполнении своего служебного долга, но проболели бессимптомно либо в легкой форме.

Анна АЯНОВА

Фото rkomi.ru