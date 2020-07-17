Школьники вышли на благоустройство

По информации Центра занятости Сыктывкара, текущим летом в столице планируется трудоустроить порядка полутора тысяч подростков. Сейчас в городе трудятся около трехсот школьников, с понедельника, 20 июля, к работе приступят еще четыреста.

С 10 июля на улицах Сыктывкара трудится бригада несовершеннолетних подростков. Как сообщается в группе «Дорожное хозяйство» в соцсети «ВКонтакте», как и в прошлом году, ребята задействованы на уборке свежескошенной травы и благоустройстве территорий родного города.

Кто-то впервые «орудует» метлой и граблями на благо сыктывкарцев, а есть в бригаде уже знакомые сотрудникам Дорожного хозяйства лица. Это те ребята, что работают здесь в летнее время второй год подряд. На вопрос о том, почему на время летних каникул они выбрали работать, а не отдыхать, как большинство их сверстников, один из подростков-«ветеранов» Захар Шлыков со знанием дела ответил, что «зарабатывать деньги приятно, а тратить заработанные собственным трудом деньги – вдвойне».

Галина ГАЕВА

Фото МКП «Дорожное хозяйство»