Стражи порядка прошли по Стефановской

16 июля в честь 99-й годовщины со дня образования органов внутренних дел Коми на Стефановской площади в Сыктывкаре прошел гарнизонный строевой смотр подразделений МВД по Республике Коми. Стражей правопорядка – сотрудников и ветеранов – приветствовали и.о. главы Коми Владимир Уйба, министр внутренних дел республики, полковник полиции Андрей Сицский, председатель Общественного совета при МВД по Республике Коми Галина Киселева.

Владимир Уйба поблагодарил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел за службу, пожелав крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и семейного благополучия. Также руководитель региона вручил особо отличившимся из них благодарственные письма, сообщает пресс-служба главы Коми.

– Пройдет чуть больше месяца, и мы будем отмечать 99-летие Республики Коми. Все эти годы сотрудники органов внутренних дел стоят на страже закона и правопорядка, честно выполняют свои обязанности, достойно защищая безопасность жителей республики. Это сложная и ответственная задача. Выполнение ее требует порядочности, преданности своему делу и долгу, принципиальности и мужества. Именно эти качества отличают сотрудников органов внутренних дел Республики Коми, – обратился к собравшимся на Стефановской площади Владимир Уйба.

Андрей Сицский во время торжественного построения наградил сотрудников ведомственными медалями, знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами. А кроме того, вручил им ключи от 15 новых служебных автомобилей.

В своем выступлении министр напомнил слова из приказа первого начальника Коми областной милиции Василия Осипова: «Милиционер, поставленный блюсти общественную нравственность, прежде всего сам должен быть безупречен. Понятие и представление о милиции у населения должно быть связано с честностью, справедливостью, законностью, вежливостью, культурностью и прочими лучшими качествами безупречных людей. Держа высоко знамя законности и порядка, милиционер будет уважаемым всеми гражданами. Милиционер обязан быть хладнокровным с горячей волей. Корректность должна быть неизменным спутником милиционера», – заявив, что эти слова должны быть нравственным ориентиром и для современных сотрудников органов внутренних дел.

Галина Киселева в свою очередь поблагодарила полицейских за достойное выполнение профессионального долга, ежедневную работу, благодаря которой в республике живется спокойно и комфортно.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, в этот же день министр внутренних дел региона возложил цветы к памятнику «Шагнувшим в бессмертие». В церемонии также приняли участие члены Общественного совета при МВД по РК, родственники сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, ветераны ведомства, руководители подразделений МВД и правоохранительных органов Коми.

Анна АЯНОВА

Фото rkomi.ru