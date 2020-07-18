Нювчимский чугун на «Артефакте»

Работы коми литейщиков представлены на российской интернет-платформе

Увидеть уникальную коллекцию художественного литья Нювчимского чугунолитейного завода можно на популярной интернет-платформе «Артефакт». Фотографии своих экспонатов здесь разместил Музей истории и культуры Сыктывдинского района имени Эмилии Налимовой. Платформу для создания интерактивных гидов с технологией дополненной реальности «Артефакт» российское министерство культуры разработало несколько лет назад. В этом году из-за введения режима самоизоляции и запрета на посещение музеев платформа быстро набрала популярность, и подавляющее большинство российских музеев выложили на ней снимки своих экспонатов.

Утюг и профиль Сталина

– Мы стали первыми из муниципальных музеев региона, кто разметил свою коллекцию на «Артефакте», – рассказал «Республике» директор музея Владимир Муравьев. – Теперь мы достойно представляем культурное и художественное наследие наших мастеров на российском уровне. У нас в фондах порядка сорока изделий Нювчимского завода. Но для «Артефакта» мы отобрали только тринадцать наиболее интересных. Каждое из них нужно было сфотографировать и описать. Мы благодарим Национальный музей Коми за издание третьего выпуска открыток «Раритеты», в котором представлены отрывки из интервью, собранных в сентябре 2008 года экспедицией, проведенной Институтом языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН и Национальным музеем Коми в Нювчиме. Эти записи мы использовали для презентации своей коллекции.

В коллекции «Чугунное кружево» на «Артефакте» представлены ваза ажурная (сухарница), пепельницы «Восход солнца» и «Девушка», полка ажурная, подчасник, угольный утюг, подставка для утюга, скульптура «Лошадь», статуэтка Владимира Ленина, медальон-барельеф Иосифа Сталина и другое.

Сейчас, по словам Владимира Муравьева, музей готовит для размещения на российской платформе коллекцию фотографий коми народных музыкальных инструментов «Коми йöзкостса ворсанъяс». Ее основу составляют работы известного мастера Владимира Павлова. Всего в музее более двух десятков его работ. Посетители «Артефакта» узнают, что такое коми сигудöк, зиль-зёль, тотшкöдчан, сюмӧд буксан и другие музыкальные инструменты.

Заводской поселок

Ныне чугунолитейный завод в Нювчиме – это развалины цехов с торчащей трубой, плотина с водохранилищем. В поселке коротают свой век несколько пенсионеров-мастеров. А когда-то завод был гордостью промышленности Коми края. Производство на нем продолжалось более двух столетий, и чугун перестали лить только четверть века назад. За весь период работы производства было изготовлено множество разнообразных изделий из чугуна. Часть из них и сейчас можно увидеть на улицах Сыктывкара. Это канализационные люки, литые заборные решетки.

Развитие горнорудного производства в Коми началось еще в XVI веке. В 1569 году московским купцам было дано разрешение на поиски железной руды на Вычегде и Сысоле и на строительство там железоделательных заводов. Добыча шла десять лет. Но так как завода в Коми крае построено не было, а вся руда вывозилась в Англию, то Иван Грозный запретил разработку месторождений.

Первый небольшой железоделательный завод был построен в Жешартской волости в 1730 году крестьянами Кузьмой Модяновым и Петром Москательниковым. На заводе делали длинные узкие полосы железа для изготовления црен – специальных сковород для вываривания соли в Серегово. В середине XVIII века устюжские купцы Панов и Плотников нашли в бассейне Сысолы месторождения железной руды. В 1754 году они обратились в Бергколлегию с просьбой о разрешении на строительство завода. Разрешение было дано, и в 1757-м началось строительство при слиянии рек Нювчим и Дендель. Строили из кирпича, который тут же и производили. В 1761 году завод начал работать, и вместе с кажымским и нючпасским он стал одним из первенцев индустрии в Коми крае. Но только он намного пережил те два завода.

При заводе вырос поселок, куда приехали работать обученные заводскому мастерству государственные крестьяне из Вятского и Великоустюжского уездов. На производстве были заняты временные работники из местных крестьян. Они добывали и возили на производство руду, рубили лес, выжигали уголь и выполняли подсобные работы. Брали на работу и беглых крестьян, укрывавшихся от рекрутчины или совершивших какие-либо уголовные преступления.

В 1774 году в Нювчиме вспыхнули волнения, которые очевидцы сравнивали с прошедшим в те же годы Пугачевским восстанием. Только масштабы были поменьше: рабочие избили на улице представителей заводской администрации, а затем били окна в заводской конторе, пока прибывшие военные не арестовали зачинщиков бунта.

Завод неоднократно менял владельцев, но основной его продукцией оставались чугун и железо. После 1776 года здесь начали лить орудийные снаряды, якоря, чугунный балласт для кораблей, листовое и штыковое железо. В 1856 году завод был выкуплен известным российским промышленником, владельцем ряда железоделательных и чугуноплавильных предприятий Дмитрием Бенардаки (в набросках ко второму тому «Мертвых душ» Гоголь сделал его прототипом положительного помещика Костанжогло). В годы Первой мировой войны завод поставлял балласт для кораблей и корпуса для мин. С 1914 по 1916 год выпуск чугуна и железа в Нювчиме достиг своего максимума.

Художественный чугун

Нювчим был единственным местом в Коми крае, где занимались художественным литьем из чугуна, в 1880-е годы оно стало визитной карточкой Нювчима. Такое литье, получившее название кабинетного, представлено скульптурами, бюстами, ажурными полочками, декоративными тарелками, рамками для портретов, шкатулками, пепельницами, спичечницами, подсвечниками, чернильницами и другими предметами.

На изделиях завода имеется целый ряд клейм. В основном писали «НЗ». Клеймо, как правило, находилось на внутренней стороне подставки, поддоне или самой вещи и оформлялось в виде прямоугольной или квадратной рамки, или круга с сокращенным названием завода. Клейма присутствуют не на всех изделиях. Они, по-видимому, были показателем качества и мастерства исполнителя конкретной художественной отливки, а также удостоверением, что данная вещь является изделием завода. В 1896 году мастерство нювчимских литейщиков было отмечено серебряной медалью на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. После этого в заводское клеймо ввели изображение двуглавого орла.

Нювчимские женщины прославились своим мастерством плести кружева из нитей, а заводские мастера отливали кружева из чугуна. И эти кружева, как обычные, так и чугунные, в конце позапрошлого столетия стали традиционным украшением в домах жителей Коми края. Часть из них в конце 2019 года была представлена на выставке в Национальном музее Коми «Линия. Модерн северной провинции».

Для тиражирования мастера выбирали предметы, разработанные на крупных чугунолитейных заводах в городах Касли и Куса. Это были бюсты русских классиков, Наполеона, ряда российских царей (а затем вождей советского государства), декоративные тарелки, слоники и лошадки. В домах поселка и сейчас можно встретить местные чугунные украшения.

Жертва перестройки

В 1918 году завод был национализирован. В советское время он продолжал выпуск продукции военного и хозяйственного назначения. В годы Великой Отечественной войны на заводе отливали корпуса для гранат, делали походные кухни, а также деревянные сани, телеги, мебель, школьные парты и коромысла. До 1950-х годов при заводе даже работал зеркальный цех. Помимо этого, были эмальцех, лесопильный, литейный, механический, обозный, склад по разделке леса, подсобное хозяйство, электростанция, конюшня, заводская баня, столовая, котельная. До середины 1970-х в пяти километрах от поселка – на Сысоле находилась пристань. Именно сюда на баржах привозили сырье для завода. Руду везли из Тулы, а затем из Череповца. Доставляли чугун в двухпудовых чушках. В начале 1980-х завод посчитали убыточным, и встал вопрос о его закрытии.

Завод все-таки решили сохранить, и в 1988 году возвели новый корпус, начался монтаж литейного оборудования. Но с перестройкой прекратилось финансирование, а в 1993 году завод продали частным лицам. Через два года старинное производство было закрыто. Работать стало негде, в итоге за прошедшие двадцать пять лет население поселка сократилось втрое.

Последние мастера

Историю завода и изделия местных мастеров собирает поселковый библиотекарь Анна Недорезова, которая выросла в Нювчиме и всегда интересовалась историей завода. Ее дедушка и бабушка работали на заводе, а мама – Татьяна Райхерт – была начальником цеха. Да и сама Анна в школе вместе с одноклассниками проходила там практику.

– Как-то работая над материалом про завод, я начала собирать для выставки изделия наших мастеров, – рассказала «Республике» библиотекарь. – За несколько лет собралась маленькая коллекция кабинетного и прочего литья. Всего около десятка изделий. Хожу, спрашиваю у дачников, которые покупают старые дома. Многие выкидывают ненужные «железки», просто не зная, что это за раритет.

Анна мечтает сделать в библиотеке краеведческий центр, где каждый желающий смог бы прикоснуться к истории поселка Нювчим и увидеть образцы местного художественного литья.

Как рассказала наша собеседница, сейчас в поселке осталось всего около пяти человек, которые работали мастерами и подмастерьями на заводе.

Добавим, что на днях Музей истории и культуры Сысольского района также присоединился к проекту Минкультуры России «Артефакт». Он опубликовал на платформе свою первую выставку «Над Сысолой». На интерактивной экспозиции представлены работы художников – уроженцев Сысольского района Республики Коми: заслуженного художника России Александры Куликовой, заслуженного художника Республики Коми, члена Союза художников СССР Пантелеймона Митюшева, живописца и писателя Николая Мальцева. Любой желающий, скачав на свой мобильный гаджет приложение «Артефакт», может увидеть выставку и ее экспонаты, а также узнать интересные сведения о работах и их авторах.

Артур АРТЕЕВ

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