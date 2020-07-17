«Стену памяти» временно перенесли

В Сыктывкаре в связи с проведением работ по благоустройству площадки «под часами» у центрального бассейна временно демонтированы стенды, на которых размещались баннеры с социально значимой информацией, в том числе «Стена памяти» в виде панно, составленного из фотографий фронтовиков.

В настоящее время одна из частей «Стены памяти» размещена на фасаде здания Дома быта.

По информации управления культуры администрации города, 1 сентября, в канун памятной даты – 3 сентября 1945 года – Дня окончания Второй мировой войны, на месте этого баннера появится вторая часть «Стены памяти».

Галина ГАЕВА

Фото Анны ПОТЕХИНОЙ