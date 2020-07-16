Коллективный договор – гарантия стабильности

Подведены итоги ежегодного конкурса коллективных договоров организаций, расположенных на территории Республики Коми, по результатам 2019 года. «РН – Северная нефть», дочернее общество НК «Роснефть», признано победителем среди крупных предприятий с численностью персонала от одной до трех тысяч человек.

Участие в конкурсе, который проводится ежегодно, приняли десятки организаций региона всех видов и форм собственности.

Коллективные договоры, допущенные к участию в конкурсе, оценивались по множеству критериев. Учитывалось, как соотносится установленный в организации уровень заработной платы с величиной прожиточного минимума, регулярно ли выплачивается заработная плата, насколько весом социальный пакет льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренный колдоговором, в том числе для молодых работников и ветеранов.

Особое внимание уделялось вопросам охраны труда, переобучения, повышения квалификации персонала и переподготовки кадров, проведения стимулирующих и мотивационных мероприятий, в том числе конкурсов профмастерства среди работников, адаптационных курсов и тренингов для молодых и вновь прибывших специалистов и сотрудников.

ПАО «НК «Роснефть» придерживается принципов высокой социальной ответственности перед своими работниками. В компании и ее дочерних обществах действуют коллективные договоры, которые регулируют отношения между работодателем и работниками, определяют перечень льгот и гарантий, идущих дополнительно к установленным государством.

Конкурс коллективных договоров, организованный при поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, решает ряд стратегически важных задач. В том числе расширение сферы действия коллективных договоров, повышение их качества и эффективности, мотивация руководителей организаций на совершенствование производства. Также он способствует развитию социального партнерства, укреплению деловых контактов органов местного самоуправления, профессиональных объединений и работодателей, обеспечению здоровых и безопасных условий труда.

В «РН – Северная нефть» работа в данных направлениях ведется комплексно, за что коллектив Общества на протяжении ряда лет отмечался на самом высоком уровне, в том числе неоднократно становился призером и победителем республиканского конкурса «Организация высокой социальной эффективности».

По достоинству деятельность предприятия была отмечена и Республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, которая является главным организатором и координатором конкурса.

– В условиях Крайнего Севера и высокой конкуренции на рынке труда очень важно, какие гарантии предлагает работодатель, – говорит заместитель начальника управления по персоналу и социальным программам ООО «РН – Северная нефть» Эльвира Сенникова. – Сотруднику важны хороший социальный пакет, ощущение заботы и комфорта, человеку важно видеть, что в нем заинтересованы и готовы создать достойные условия не только на рабочем месте, но и обеспечить социальную защиту. Наш коллективный договор решает многие задачи. В документе закреплены меры поддержки молодых специалистов, корпоративного пенсионного обеспечения, организации отдыха детей в оздоровительных лагерях. Работники могут воспользоваться программой ипотечного кредитования и получить беспроцентный образовательный заем для обучения детей в средних специальных и высших учебных заведениях. Общество предоставляет сотрудникам дополнительные оплачиваемые отпуска, оплачивает проезд к месту отдыха и обратно, приобретает (с частичной оплатой) санаторно-курортные и оздоровительные путевки, компенсирует стоимость горячего питания на промыслах. Работники могут бесплатно посещать городские спорткомплексы. В особых жизненных ситуациях сотрудники «РН – Северная нефть» вправе рассчитывать на материальную помощь Общества. В 2019 году предприятие увеличило размеры ряда выплат. В договоре появилась и новая мера поддержки – материальная помощь к отпуску.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»