Деньги в «цифре» не только для интернет-платежей

Представьте, что вам срочно понадобились деньги, а сейчас поздняя ночь, выходной или вы сидите дома с простудой, так что вариант «сбегаю в банк и быстро оформлю кредитку» вам не подходит. Но вы слышали, что есть кредитные карты, которые оформляются через сайты банков в считанные минуты и не требуют выпуска в пластике. Называются они виртуальные, цифровые. Это одно и то же? Если нет, то чем они отличаются? И как их можно оформить? Выгодно ли это? Попробуем ответить на эти вопросы.

Виртуальные платежные карты, не имеющие пластикового носителя, возникли на волне популярности покупок в интернет-магазинах. Многие не хотели рисковать, используя при таких платежах свою основную зарплатную карту. Поэтому сначала появились дебетовые «виртуалки», на которые можно было класть необходимые для интернет-платежей средства. Оформление их занимает минуты – был бы под рукой компьютер или телефон с доступом в интернет. Вместо привычного «пластика» клиент получает от банка сообщение с реквизитами, нужными для оплаты. Пользователи новшество оценили, и следующим шагом стал выпуск виртуальных кредитных карт. Очень удобно, если, например, вы увидели в интернет-магазине нужный товар со значительной скидкой, а денег на счету мало.

Но при всем удобстве виртуальных кредиток у них был минус в виде ограничения по функциям. С такой карты нельзя было переводить деньги на другие свои счета, снимать наличные, оплачивать ими «коммуналку» или пополнять баланс телефона, пользоваться ими для покупки товаров в обычных магазинах. Так что порой получалось, что деньги у вас вроде бы есть, а на насущные нужды их потратить невозможно.

Спрос рождает предложение, и ряд банков создал кредитные карты без пластикового носителя, которые вышеуказанных ограничений не имеют. Чтобы клиенты не путались в видах кредиток, новый вариант зачастую называют не виртуальной, а цифровой картой.

Для оформления такой цифровой карты необходимо подать заявку на сайте финансового учреждения или в вашем банковском мобильном приложении, и, если она будет одобрена, кредитку вы получите действительно очень быстро. Так, например, цифровая кредитная карта может быть оформлена за несколько минут через личный кабинет или мобильное приложение Сбербанк Онлайн клиентами с предодобренным предложением. А к таковым относятся те, кто получает зарплату или пенсию на карту этого банка или активно пользуется дебетовой картой.

Практически сразу карта появится в вашем личном кабинете и ею уже можно будет пользоваться, вводя соответствующие реквизиты в интернет-магазине. В этом случае работает система защиты от списаний: определенная сумма с вашего счета не спишется, пока вы не подтвердите операцию специальным кодом из присланного вам СМС-сообщения. Важно, что держатель карты также должен соблюдать меры предосторожности при совершении операций в сети, а именно: проверять подлинность посещаемых сайтов (наличие значка «замочек» в адресной строке), не вводить данные карты в непроверенных интернет-магазинах, никому не сообщать номер и CVV-код карты, а также код подтверждения из СМС.

А теперь о том, что надо сделать для того, чтобы платить по этой кредитке в обычных магазинах, а не через интернет: «подружить» цифровую карту с вашим мобильным. Для этого нужно, чтобы в вашем смартфоне был встроенный NFC-модуль для совершения бесконтактной оплаты. Эта функция сейчас весьма распространенное явление для современных гаджетов. Чтобы привязать цифровую кредитную карту к телефону, зайдите в банковское мобильное приложение, нажмите на значок карты и добавьте ее в один из сервисов – Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay (какой именно, зависит от вашего телефона). Далее следуйте подсказкам, которые будут появляться на экране. Система онлайн-сопровождения цифровых карт довольно удобная, так что сделать это будет несложно.

– Владельцам цифровых кредитных карт Сбербанка предоставляется бесплатное обслуживание, СМС-оповещение и возможность получения отчета об операциях на электронную почту или в отделении банка, – отметила и.о. управляющего Коми отделением Сбербанка Алина Хвищук. – С карты можно тратить не только заемные средства, но и свои собственные, зачисляя их сверх кредитного лимита. Кроме того, держатели цифровой кредитки получают повышенные бонусы «Спасибо». Несмотря на то что такие карты появились не так давно, они уже весьма популярны. В Коми, например, ими пользуются более 13 тысяч наших клиентов, причем около шести тысяч из них оформили карты Digital в этом году.

С цифровой кредитки, привязанной к телефону, можно снимать наличные через банкомат. Однако этой функцией лучше пользоваться только в случае острой необходимости, поскольку придется заплатить комиссию. Но, откровенно говоря, невыгодно снимать бумажные деньги и с большинства обычных кредитных карт, банки в этом случае лояльнее к клиентам, использующим безнал. У цифровых кредиток, как и у обычных, есть льготные периоды, когда вы можете пользоваться средствами без процентов. Кроме того, для клиентов, соблюдающих условия договора, возможно повышение кредитного лимита (эти условия лучше уточнять заранее – у разных банков они отличаются). И, наконец, один из главных плюсов – цифровую кредитку невозможно украсть.

Кстати, если оказалось, что обычной кредиткой вам пользоваться все же удобнее, позже цифровую карту можно перевыпустить в пластиковом формате.

Анна АЯНОВА

Фото moyo.ua