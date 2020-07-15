Владимир Уйба отработал 100 дней на посту руководителя Коми

11 июля исполнилось 100 дней с момента назначения Владимира Уйба исполняющим обязанности главы Республики Коми. Назначение произошло в сложный период, когда на Коми обрушился коронавирус и самое мощное за многие годы наводнение в ряде районов.

Новому руководителю удалось в достаточно короткий период «разрулить» ситуацию, организовать работу и привлечь федеральные ресурсы. Пригодились и навыки кризисного управленца. Федеральные эксперты высоко оценили первые итоги работы Владимира Уйба на посту руководителя Коми. В числе комментаторов – генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Я могу только положительно характеризовать его деятельность. Ему на руки попала совершенно чрезвычайная ситуация, потому что эта история с заражением, когда Коми занимала второе место в стране, пусть и очаговое заражение, но массовое, и во многом именно власти решили эту проблему, за счет организации. Это первое явное проявление его эффективности как руководителя, причем в чрезвычайных условиях, – публикует мнение эксперта fedpress.ru. – Второе – это то, что он делает сейчас. Покупая автобусы, отменяя оптимизацию в медицине, особенно в северной части. Есть у нас такие регионы, где оптимизация – это не просто закрытие больниц, это значит, что больниц вообще не будет. Это показывает не только его эффективность. А его заинтересованность в происходящем. Ну не купил бы он эти автобусы? С точки зрения его рейтингования ничего бы не изменилось. Но он их все-таки купил, причем за счет регионального бюджета».

Очень важным эксперт считает решение Владимира Уйба не допустить разворачивания мусорного полигона в Архангельской области на границе с Коми:

«Он пресек все попытки великой мусорной революции на своей территории. Здесь можно говорить скорее о его политическом чутье. Общество вокруг этой темы очень консолидировалось и болезненно ее воспринимает. Кроме того, большая четкость коммуникаций. Это, конечно, не он первый сделал. Но для Коми эта открытость пришла на смену совершенно другому подходу. И, наконец, стратегическое мышление. Создается некая стратегия развития. Сам факт того, что региональный руководитель создает собственную стратегию – это факт позитивный и доказывающий высокий уровень мышления. Отсутствие стратегии – признак мелкомасштабного мышления. Это не значит, что завтра мы увидим рай в Коми, но пока то, что я увидел за 100 дней, – очень позитивно».

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru